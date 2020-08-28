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Hevsel'de, uzun kulaklı çöl kirpisi görüldü

DHA

Hevsel'de, uzun kulaklı çöl kirpisi görüldü


Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Hevsel Bahçeleri'nde, Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin (IUCN) Kırmızı Listesi'nde yer alan uzun kulaklı çöl kirpisi görüldü. 
Kulakları diğer kirpilere göre daha uzun olarak bilenen ve avlanmaları yasak olan uzun kulaklı çöl kirpisi, Diyarbakır'daki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Hevsel Bahçeleri'nde görüldü. Fotoğrafçı Mehmet Mahsum Süer, tarafından görüntülenen uzun kulaklı çöl kirpisi, açlığa ve susuzluğa 10 haftaya kadar dayanabiliyor. Ukrayna, Moğolistan, Pakistan ve Libya´da rastlanan uzun kulaklı çöl kirpisinin, Türkiye'de de Suriye sınırına yakın bölgelerde yaşadıkları biliniyor.
Türleri tehlikeye girme riski altında sayıldığı için IUCN'in Kırmızı Listesi'nde yer alan uzun kulaklı çöl kirpisini görüntüleyen fotoğrafçı Mehmet Masum Süer, "Bu çok sevimli hayvanların fotoğraflarını çekip belgelemekten ve bölgemizde bazı hayvan türlerinin eskisinden daha fazla görünmesinden büyük mutluluk duyuyorum. Bu sonucu, hem yapılan eğitim çalışmaları hem de kamuoyunda oluşan doğayı ve hayvanları koruma bilincinin gelişiyor olmasına bağlıyorum. Çektiğim hayvan fotoğraflarını paylaşarak bu bilince katkıda bulunuyorum. İnsanlar, hayvanlara eskisi kadar zarar vermiyor, hatta zor durumda ve yaralı olarak buldukları hayvanları ilgili makamları teslim edip kurtarılmalarını sağlıyorlar. Son birkaç yılda hemen her gün bu tür öyküleri duyar olduk. Bu da çok sevindirici bir durum" dedi.
 DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA
2020-08-28 12:57:36

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