Diyarbakır’da trafik kazası: 5 yaralı

İlk koronavirüs aşısı ona yapılmıştı! Haber var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır’da hatalı sollama nedeniyle meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.



Kaza, DiyarbakırMardin karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 71 AT 333 plakalı otomobil hatalı sollama yaptığı esnada soldan gelen 61 FC 958 plakalı ticari araçla çarpıştı. Çarpışma etkisiyle savrulan 2 araçta 5 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı. Öte yandan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.