Diyarbakır'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Diyarbakır-Mardin karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Cevat Medik'in kullandığı 61 FC 958 plakalı hafif ticari araç, sürücüsün ismi öğrenilemeyen 71 AT 333 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulanan 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.
Yaralılar, kaza yerinde sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.
DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2020-08-29 00:29:56
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