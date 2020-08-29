Yoğurt bakraçlarından esrar çıktı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da, jandarma ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada, kaymak görüntüsü vermek için üzerleri kağıt havluyla kapatılan 2 yoğurt kabından, 2 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sur ilçesindeki Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı önünde oluşturulan yol kontrol kontasında şüphe üzerine durduğu araçta arama yaptı. Sürücü A.T.'nin tedirgin hareketler sergilediğini fark eden jandarma ekipleri, araçtaki 2 yoğurt bakracını incelemeye aldı. Kaymak görüntüsü vermek için üzerlerinin kağıt havlu ile kapatıldığı saptanan kaplarda, 2 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Esrara el konulurken, sürücü A.T., gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.T., tutuklandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR,(DHA)

2020-08-29 12:15:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.