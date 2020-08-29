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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cezaevi firarisi kocasının öldürdüğü Remziye, 6 gün önce polise başvurmuş (2)

DHA

Cezaevi firarisi kocasının öldürdüğü Remziye, 6 gün önce polise başvurmuş (2)


4 GÜN ÖNCE BOŞANMA DAVASI AÇTIĞI ORTAYA ÇIKTI
Diyarbakır'da cezaevi firarisi eşi Veysi Yoldaş (31), tarafından dün akşam sokak ortasında pompalı tüfekle öldürülen bir kız çocuğu annesi Remziye Yoldaş'ın (29), 4 gün önce boşanma davası açtığı ortaya çıktı. Kardeşi Mustafa Tura, ablasının 4 gün önce boşanma davası açtıktan sonra eşinin öfkelenip, saldırıda bulunduğunu söyledi.
FİRAR ETTİKTEN SONRA TEHDİT ETMEYE BAŞLAMIŞ
Remziye Yoldaş'ın kardeşi Mustafa Tura (22), ablasının Veysi Yoldaş'tan 10 gündür tehditler aldığını ifade ederek, tehditlerin ardından 4 gün önce boşanma davası açtığını söyledi. Tura, "Bu adam açık cezaevinde firar ettikten sonra ablamı tehdit etmeye başladı. 'Geleceksin kaçacaksın' gibi söylemlerde bulunmuş. Ablam da 'Seni 8-9 yıldır beklemişim cezanı bitir' demiş. O da cezasının 11 ay kaldığını söyledi. Ablam bizim eve sığındı. Babama anlattı. Daha sonra Veysi kuzenleriyle tehditlerini sürdürdü. Kuzenleri, babamın marketine gelerek konuştu. Ablamın Veysi'ye verilmesini istediler. Biz de onun firari olduğundan dolayı bu taleplerini kabul etmedik. Ablam da onu kabul etmedi. 4 gün önce boşanma davası açtı. Davayı açtığı gibi daha da ateşlenmeye başladı. Tehditler daha çok çoğaldı" dedi.
'KADIN CİNAYETLERİ SON BULSUN'
Ablası Remziye'nin babasına ait marketten evine gittiği sırada Veysi Yoldaş tarafından saldırıya uğradığını söyleyen Tura, "Evdeyken silah sesleri geldi. Koştuğumuz gibi zaten kaçmıştı. Öncesinde de silah kabzasıyla başına vurmuş. Sesler çok geliyordu. Kadın cinayetleri son bulsun. Cezaevinden firar etmiş. Nasıl kaçmış ? Biz bunu kabul etmiyoruz. Kardeşim diyordu bu beni öldürecek" diye konuştu"Burak EMEK-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,(DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Nurettin FİDANCAN
2020-08-29 14:31:15

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