Başkan Gündüz: "Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum"

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, 30 Ağustos Zafer Bayramının yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

30 Ağustos Zafer Bayramının yıl dönümü nedeni ile açıklama yapan Başkan Gündüz, büyük zaferin 98’inci yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyledi. 30 Ağustos zaferi ile başkomutan Mustafa Kemal’in önderliğindeki yüce Türk ulusunun, emperyalist güçlerin işgalci ordularını, ana vatan topraklarından kesin olarak attığını kaydeden Gündüz. “Ebedi özgürlük ve bağımsızlığına kavuşmuştur. Bu zafer bütün otoritelerin tartışmasız bir askeri deha kabul ettiği ulu önder, başkomutan Mustafa Kemal Atatürk tarafından, Anadolu da sağlanan milli birlik ve beraberliğin mutlak bir sonucu olarak kazanılmıştır. İşgal güçleri girdikleri her yerde adeta tarihi kinlerini kusarcasına kadınımıza, yaşlımıza, çocuklarımıza dünyada eşine az rastlanır işkence, zulüm ve hakaretlerde bulunmuşlardır. İşte böylesine umutsuz görünen, üzerimizde kara bulutların dolaştığı bir ortamda Mustafa Kemal ve onun dava arkadaşları bağımsızlık meşalesini yakarak ‘ya istiklal, ya ölüm’ parolasıyla aydınlığa giden yolu aralamışlardır. Bu bağımsızlık ve aydınlık mücadelesinin ilk hedefi son neferine kadar düşmanı güzel ve kutsal vatanımızdan atmak şeklinde belirlenmiştir. Süregelen savaşların sonuncusu olan Sakarya Meydan Muharebesi de hedefimize ulaşmaya muktedir olduğumuzu, milletimizin istiklali uğruna kanının son damlasına kadar mücadeleye devam edeceğini ispatlamıştır. Anadolu halkı tek bir yumruk olarak, dış ve iç odakların ihanetleri karşısında ve yokluklar içerisinde büyük fedakarlıklarla verdiği kurtuluş savaşında, en son başkomutanlık meydan muharebesini de kazanarak kesin zafere ulaşmıştır. Başta Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu büyük önder Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşının tüm kahramanlarını, mukaddes vatanımız için canı pahasına görev yapan şehitlerimizi, gazilerimizi ve 15 Temmuzda hain FETÖ darbesine karşı dik duran aziz şehitlerimizi, gazilerimizi, sınır ötesinde ve yurt içinde Siyonist güçlerin maşası olan PKK terör örgütüne karşı operasyonlarda şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet mensupları ile güvenlik korucularımız ve hayatlarını yitiren vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Bizlerin bugün dahi kutlarken büyük onur duyduğumuz bu zaferi bizlere kazandıran başta Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarını rahmet ve şükranla anıyor ve Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum" dedi.

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