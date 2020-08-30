Diyarbakır'da Zafer Bayramı'nın 98'inci yılı kutlandı

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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) DİYARBAKIR'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü, koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen çelenk sunma töreniyle kutlandı.

Diyarbakır'da Zafer Bayramı'nın 98'inci yılı, Yenişehir ilçesinde bulunan Anıtpark'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen çelenk sunma töreniyle kutlandı. Törene Vali Münir Karaloğlu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Program, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Hem Valilik hem de Büyükşehir Belediyesi adına Vali Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanlığı adına ise 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, çelenk bıraktı. 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından program sona erdi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2020-08-30 10:23:33



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