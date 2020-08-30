Diyarbakır’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

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Diyarbakır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98’inci yıl dönümü törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü, yurt genelinde olduğu gibi Diyarbakır’da da kutlandı. Korona virüs tedbirlerinin alındığı kutlamaya katılanlar maske ve sosyal mesafe kuralına uydu. Yenişehir ilçesinde bulunan Anıt Park'ta düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bayraklar göndere çekildi. Programa Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, askeri erkan, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri ve korona virüs tedbirleri kapsamında az sayıda vatandaş katıldı.

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