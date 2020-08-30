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Koronavirüse karşı kilosu 300 liradan satılan udi hindi rağbet görüyor

DHA

Koronavirüse karşı kilosu 300 liradan satılan udi hindi rağbet görüyor


Emrah KIZIL- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)KORONAVİRÜS vaka sayısının en fazla olduğu 5 kent arasında yer alan Diyarbakır'da vatandaşlar, salgına karşı aktarlara akın etmeye başladı. Aktarlar, vatandaşların bitkisel çözüm olarak tercih ettiği ürünlerin başında nefes açıcı etkisi olan udi hindi bitkisinin geldiğini ve kilosu 300 liraya kadar satılmasına rağmen yoğun talep aldığını söyledi.
Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs vaka sayısında en çok artış yaşanan 5 ilden biri olarak açıkladığı Diyarbakır'da, alınan önlem ve uyarılara rağmen hasta sayısındaki artış devam ediyor. Vaka sayılarındaki artışın nedenleri arasında ilk sıralarda maske takılmaması ya da yanlış takılması, düğünlerde fiziki mesafe kurallarına uyulmaması ve taziye geleneğinin sürdürülmesi geliyor. Uzmanların Eylül ayıyla birlikte koronavirüs vakalarında artış olacağı yönündeki açıklamalarıyla vatandaşlar kendilerince önlem almaya başladı. Koronavirüsün yanı sıra soğuk algınlığı ve gripten korunmak için de bağışıklık sistemini güçlendiren bitkilere yönelen vatandaşlar aktarların yolunu tuttu. Herkesin bildiği bağışıklığı güçlendirici bitkilerin yanı sıra kilosu 300 TL'ye kadar satılan udi hindiye talebin arttığını belirten aktarlar, bitkinin, kilosu bin 500 TL'den başlayan damla sakızı ya da balla karıştırılıp tüketildiği zaman nefes açıcı bir özelliğe sahip olduğunu ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyledi.
'UZMANLARA DANIŞARAK KULLANILMALI'
Sur ilçesinde aktarlık yapan Cahit Gürkaş, gribin vaka olarak koronavirüsün bir türü olduğunu ifade ederek, "Gripte, koronavirüsle beraber vaka sayısı artabilir. Çünkü ayırt etmek oldukça zorlaşıyor. Dolayısıyla bununla ilgili müşterilerimizin bizden bitki olarak talepleri oldukça yoğunlaştı. Grip vakaları için bizim de önerdiğimiz bitkiler var. Bunların başında zencefil geliyor. Bakteri öldürme özelliğine sahiptir. Virüs ve bakterilere karşı etkilidir. Dolayısıyla vücut direncini artırmada önemli bitkilerden biridir. Tabi, bunun dozunu günde 4 gramı aşmamak kaydıyla kullanmak gerekiyor. Zerdeçal da değerli bir bitkidir. Bu da karaciğer üzerindeki etkileri fazla olduğu için vücut direncini artırmada özellikle etkilidir. Bununla birlikte astım hastalarına hem Covid-19 hem de gribe karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek için önerdiğimiz keçiboynuzu var. Çünkü keçiboynuzu özellikle akciğerler üzerinde etkilidir. Öksürük, bronşit, nefes darlığı gibi hastalıklara da iyidir. Karanfil de hücre yenileyici özelliğe sahip olduğu için B-12 vitaminin arttırılmasında etkili bir bitkidir. Adaçayı da nefes darlığı olan hastalarda çok etkilidir. Hatmi çiçeği özellikle akciğer, nefes darlığı, bronşit gibi hastalıklar üzerinde etkilidir. Karabaş otu kalp damar hastalıklarında etkilidir. Bu bitkiler bilinçli bir şekilde ve uzmanlara danışılarak kullanılmalı. Kendi başlarına kullanmamalılar" dedi.
'UDİ HİNDİ BİTKİSİNE RAĞBET ÇOK'
Son günlerde udi hindi bitkisine rağbetin arttığını aktaran Gürkaş, "Bizim gözlemlediğimiz kadarıyla udi hindi bitkisi çok etkili. Biz bunu damla sakızıyla verdiğimiz zaman hastalarda olumlu neticeler alınıyor. Damla sakızı dediğimiz bitki çok değerli bir bitkidir. Bu ikisi karıştırılıyor. Dövülüp toz haline getirilip, öğütüldükten sonra karıştırılıp sabah, öğle, akşam birer çay kaşığı ağza atılıp ılık suyla beraber yutuluyor. Bu özellikle akciğerlerdeki tutulumlar için çok etkili, mide, sindirim sistemi için çok iyi ve bağışıklık sistemini oldukça yüksek tutan bir bitkidir. Vücut enerjisini artırıyor. Dolayısıyla kişinin daha rahat nefes almasını sağlıyor. Yani bir nevi oksijenin vücutta tutulumunu gerçekleştiriyor. Dolayısıyla biz bunu tavsiye ediyoruz. Hastalığın tedavisinde yardımcı oluyor. Şu ana kadar yapılan araştırmalar neticesinde biz bunları söylüyoruz. Bizim de kendi çapımızda yaptığımız araştırmalar var. Udi hindi genellikle Hindistan, Pakistan gibi bölgelerde yetişen bir bitkidir. Damla sakızı ise sadece Yunanistan'ın Sakız Adası'nda yetiştiriliyor. Çok değerli olduğu için fiyatı da oldukça yüksektir. Udi hindinin kilosu 300 TL'dir. Damla sakızının kilosu ise bin 500 TL'dir. Dolayısıyla bundan kilolarca almalarına gerek yok. 50 gram udi hindi, 10 gram da damla sakızıyla beraber karıştırılıp tüketilmesinde fayda var. Ayrıca antibiyotik değerini taşıyan propolis de var. Vatandaşların bunlara ilgileri oldukça yüksek. Bizim gözlemlediğimiz kadarıyla bu hastalığın seyri Ekim ayında oldukça yüksek bir seviyeye ulaşacak. Dolayısıyla bu tür şeylere karşı yan tedbir olarak kullanılmalarında fayda var. Dozajında kullanılırsa yan etkileri yoktur. Aşırı miktarda kullanılırsa tabi ki her bitkinin kendine göre yan etkisi vardır" diye konuştu.
'MÜŞTERİLERİN YÜZDE 80'İ COVİD-19 VE GRİPLE İLGİLİ GELİYOR'
Kış aylarında soğuk algınlığı, grip, nezle gibi bir takım sıkıntıların baş gösterdiğini ifade eden aktar Süleyman Onur, "Bununla birlikte bildiğimiz gibi Covid-19'un kış aylarında daha yoğun olacağını tahmin ediyoruz. Bunlara ek olarak müşterilerimize neler kullanılması gerekiyor, onu paylaşıyoruz. Soğuk algınlığı için ıhlamur, tarçın, zencefil, havlıcan, karanfil, kuşburnu ve bunun yanında hem ciğerleri yumuşatacak hem de ciğerlerle ilgili olan bağışıklık sistemini güçlendiren balla hazırladığımız bir takım ilaçlar var. Kan değerlerini yükseltici ilaçlar var. Bu da aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirip en üst seviyeye çıkartıyor. Bilindiği gibi tüm hastalıklara karşı insanların bağışıklık sisteminin kuvvetli olması lazım ki bu hastalıkları ayakta veya çok hafif bir şekilde atlatabilsinler. O yüzden gelen müşterilerimizin yüzde 80'i hem Covid-19'a hem de soğuk algınlığına karşı malzemeleri tüketiyor. Diğer saydıklarımın yanında arı sütü, bal, polen, propolis, inseng, keçiboynuzu pekmezi, andız pekmezi ve udi hindinin de bu aralar Covid-19'a çok iyi geldiğini söylüyorlar ama tabi buna kesin bir şey konuşmak yanlış olur. Faydalıdırlar. Udi hindi kökü Hindistan'da yetişen bir bitki ve ciğer, mide problemleri olanlara faydalı bağışıklık sistemini güçlendirici bir köktür. İnsanlara faydası vardır. Kimisi Covid-19'a çok iyi geldiğini ve kısa sürede atlattığını söylüyor. Bu tür bitkilerin yüzde 90'ı halk arasında insanların bilgi aktarmasıyla ortaya çıkan bir sektördür. O sektörü de çok iyi bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. O yüzden müşterilerimiz bu tür şeyleri tüketiyor" dedi.
Vatandaşlar da kış aylarının yaklaşmasıyla, hem kendileri hem de yurt dışındaki akrabalarına göndermek amacıyla udi hindi ve bağışıklığı güçlendirici bitkileri aldıklarını söyledi. 
 DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Serdar SUNAR
2020-08-30 11:14:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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