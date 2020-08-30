Bağlar’da üstyapı çalışmaları devam ediyor

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AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, kırsal Kırkıncı ve Sakallı mahallelerinde vatandaşlar tarafından yeni yapıların inşa edildiği bölgelere yeni yollar kazandırdı. 8. Ana Jet Üs Komutanlığı içerisinde bulunan Şehit Namık Tümer İlkokulunun olduğu alan asfaltlanarak güzel bir görünüme kavuştu.

Bağlar Belediyesi, şehir merkezi ve kırsal yerleşim yerlerinde hizmet çalışmalarını hafta sonunda da sürdürerek iki mahallede yeni yollar açtı, eğitim kurumunun olduğu alanı asfaltladı. Sakallı ve Kırkıncı mahallelerinde yeni yaşam alanlarına yeni yollar kazandırılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eğitim kurumlarına yönelik hizmetleri devam ediyor. 8. Ana Jet Üs Komutanlığı alanında yer alan Şehit Namık Tümer İlkokulunun bulunduğu alan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince asfaltlanarak güzelleştirildi.

Belediye ekipleri, geçen hafta içerisinde de Bağcılar Mahallesinde bulunan Mehmetçik Anadolu Lisesinin olduğu caddeyi asfaltlamıştı.

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