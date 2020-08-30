HDP önündeki eylemde 363'üncü gün

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HDP önündeki eylemde 363'üncü gün

DHA

HDP önündeki eylemde 363'üncü gün


Burak EMEKNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA) DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 143 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 363'üncü günde de sürdürdü. Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisiyken, kaçırılan Mehmet (22) için oturma eylemi yapan İmmihan Nilifırka, oğlunun kaçırıldığını ve 5,5 senedir haber alamadığını söyledi.
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar'ın, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kaybolması üzerine annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırılırken, oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere eylem çağrısında bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşmasıyla umutlanan çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
15 AİLE DİRENİŞİ KAZANDI
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik´in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan örgütten kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu. Son olarak Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan da PKK'nın elinden kaçıp, teslim olmasıyla oturma eylemine katılıp, evlatlarına kavuşan aile sayısı 15 oldu. 143 ailenin yer aldığı oturma eylemi, 363'üncü günde de devam etti. Koronavirüs salgını nedeniyle ailelerden bazıları evde, bazıları ise HDP binası önünde kurulan çadırda, sosyal mesafe kuralına göre oturma eylemini sürdürdü. 
'EYLEMİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'
Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisiyken, 21 Mart 2015'te kaçırılan oğlu Mehmet için İstanbul Sultangazi'den gelerek evlat nöbetine katılan İmmihan Nilifırka, oğluna seslendi. Oğlu Mehmet'in mezun olmasına 2 ay kala kaçırıldığını belirten Nilifırka, "Oğlumu kaçırdılar, götürdüler. 5,5 senedir biz oğlumdan haber alamıyoruz. Ölü mü, sağ mı? Biz eylemimizi sürdüreceğiz. Beni duyuyorsan eğer görüyorsan dön, gel. Gözlerimizden kan geliyor artık gözyaşı kalmadı. Biz ailecek perişanız dön, gel; adalete teslim ol. Devlet arkamızda, ceza yok. Biz ablanla seni almaya geldik" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Nurettin FİDANCAN
2020-08-30 13:59:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti devam ediyor
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti devam ediyor
3 yıldır eve hapsolan obezite hastası Şükran, dışarı çıkmak istiyor
YEREL HABERLER 3 yıldır eve hapsolan obezite hastası Şükran, dışarı ...
Koronavirüse karşı kilosu 300 liradan satılan udi hindi rağbet görüyor
YEREL HABERLER Koronavirüse karşı kilosu 300 liradan satılan udi ...
Bağlar’da üstyapı çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Bağlar’da üstyapı çalışmaları devam ediyor
Bağlar, pandemi sürecinde metruk yapılardan temizlendi
YEREL HABERLER Bağlar, pandemi sürecinde metruk yapılardan ...
Diyarbakır’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
Diyarbakır'da Zafer Bayramı'nın 98'inci yılı kutlandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Zafer Bayramı'nın 98'inci yılı kutlandı
Evlat nöbetindeki baba PKK’lılar pusu kurdu demişti, evinin etrafında pompalı tüfek fişeği bulundu
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba PKK’lılar pusu kurdu demişti, ...
Başkan Gündüz: "Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum"
YEREL HABERLER Başkan Gündüz: "Türk milletinin 30 Ağustos Zafer ...
Savcı Kiraz'ın katilini savunanlara tepkiler sürüyor
YEREL HABERLER Savcı Kiraz'ın katilini savunanlara tepkiler sürüyor
Diyarbakır'da sıcakta çocuklar süs havuzuna, yaşlılar gölgeliklere akın etti 
YEREL HABERLER Diyarbakır'da sıcakta çocuklar süs havuzuna, yaşlılar ...
Rimena giyim ucuza giydiriyor
YEREL HABERLER Rimena giyim ucuza giydiriyor
Cezaevi firarisi kocasının öldürdüğü Remziye, 6 gün önce polise başvurmuş (2)
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi kocasının öldürdüğü Remziye, 6 gün ...
HDP önündeki eylemde 362'nci gün; 'Tehdit edildim, eylemden vazgeçmiyorum'
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 362'nci gün; 'Tehdit edildim, ...
Şehit Mehmet Selim Kiraz’ın katili DHKP-C’li teröristin savunulmasına tepkiler devam ediyor Abbas Gündüz’den DHKP-C’li teröristtin savunulmasına sert tepki
YEREL HABERLER Şehit Mehmet Selim Kiraz’ın katili DHKP-C’li ...
PKK’lılardan evlat nöbetindeki ailelere gözdağı Evlat nöbeti tutan Süleyman Aydın'ın evine PKK'lılardan pusu iddiası
YEREL HABERLER PKK’lılardan evlat nöbetindeki ailelere gözdağı Evlat ...
Cezaevi firarisi kocasının öldürdüğü Remziye, 6 gün önce polise başvurmuş
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi kocasının öldürdüğü Remziye, 6 gün ...
Diyarbakır'daki düğünlerde polis ve jandarma görev alacak
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki düğünlerde polis ve jandarma görev ...
Yoğurt bakraçlarından esrar çıktı
YEREL HABERLER Yoğurt bakraçlarından esrar çıktı
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti devam ediyor
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti devam ediyor
Uyuşturucu tacirlerinden pes dedirten yöntem: Esrarı yoğurt bakracına gizlemişler Kağıt havluyla yoğurda kaymak görüntüsü verdi, jandarmanın dikkatinden kaçamadı
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirlerinden pes dedirten yöntem: Esrarı ...
2 yaşından sonra yapılmayan tedavi için minik Alperen'in 6 ayı kaldı
YEREL HABERLER 2 yaşından sonra yapılmayan tedavi için minik ...
Uçuşlar iptal edilince İsviçre'de mahsur kalan Türk vatandaşı o anları anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile yurda getirilen Şükrü Kılıç: "Dünyada hiç kimse vatandaşıyla ilgilenmezken, Erdoğan, yurt dışındaki bütün vatandaşlarını tek tek Türkiye’ye getirdi" "Erdoğan’ı pek sevmiyordum, bu ilgisinden dolayı sevgim, saygım değişti"
YEREL HABERLER Uçuşlar iptal edilince İsviçre'de mahsur kalan Türk ...
İşadamı Aldudak'tan doğalgaz rezervi açıklaması Diyarbakırlı işadamı Battal Aldudak: “Doğalgaz keşfi bir dönüşüm hikayesi olabilir”
YEREL HABERLER İşadamı Aldudak'tan doğalgaz rezervi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X