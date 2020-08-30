Tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü

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Burak EMEKNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da Haşim Bilici (22), evde temizlediği tabancasının ateş alması sonucu göğsünden vuruldu. Hastaneye kaldırılan Bilici, doktorların yaşamını yitirirken, evde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 242´nci Sokak´ta meydana geldi. İddiaya göre kız ve erkek arkadaşıyla birlikte eve gelen Haşim Bilici, tabancasını temizlemeye başladı. Bu sırada ateş alan tabancadan çıkan kurşun Bilici´nin sağ göğsüne isabet etti. Bilici, kanlar içinde yere yığılırken, evdekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yakındaki özel hastaneye kaldırılan Bilici, burada yapılan müdahalelere rağmen, kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin evde yapılan incelemede bir miktar uyuşturucu bulunurken, olay sırasında evde bulunan Bilici´nin kız ve erkek arkadaşı gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Nurettin FİDANCAN

2020-08-30 19:35:21



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