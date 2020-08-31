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Türk yazılımcılar, geliştirdikleri programla Microsoft'a rakip oldu

DHA

Türk yazılımcılar, geliştirdikleri programla Microsoft'a rakip oldu


Mehmet Mucahit CEYLANSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da Türk yazılımcılar, milli ve yerli imkanlarla video ve ses dosyalarını 119 dilde metne çeviren program geliştirdi. Bilişim firmasının Genel Koordinatörü Ali Can, Microsoft'un yüzde 40 hata payıyla kullanıma sunduğu uygulamayı, yüzde 2'lik hata payıyla piyasaya sürdüklerini söyledi.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Türk yazılımcılar, milli ve yerli imkanlarla video ve ses dosyalarını 119 dilde metne çeviren program geliştirdi. 'Blue Scribe' ismi verilen programla, bulut özelliği sayesinde bilgisayarın dışında telefon ve tabletlerde de kullanılabilen yazılımla 4 adımda ses ve görüntü dosyaları metne çevriliyor. Programla kurumsal çözümlere katkıda bulunulması hedefleniyor.
'MİCROSOFT'UN BAŞARAMADIĞINI BİZ BAŞARDIK'
Bilişim firmasının Genel Koordinatörü Ali Can, benzer programı Microsoft'un yüzde 40 hata payıyla ancak geliştirebildiğini, kendilerinin ise yüzde 2'lik hata payıyla bu programı geliştirmeyi başardıklarını söyledi. Bunu yerli bir zekayla geliştirdiklerini anlatan Can, "Milli ve yerli bir zekayla Türkiye'de kurumsal çözümlere katkıda bulunmak için bu programı geliştirdik. Programımız, dünyada 119 dili destekliyor. Bu program, ses ve video dosyalarını 4 adımda metne çeviriyor. Kullanıcı dostu bir program. Microsoft yıllarca bu program üzerinde çalışmasına rağmen geliştirdiği programda yüzde 30'luk, 40'lık hata payı var. Ama bizim insanımızla ve milli zekamızla yüzde 2 hata payıyla bu programı üretmeyi başardık. Bu da gösteriyor ki azim, çalışma, gayret ve analitik bir kafayla birçok şey başarılabilir. Bunu yerli bir zekayla geliştirdik. Bu program gelecekte dünya pazarında yer edebilecek teknolojik özelliğe sahiptir. Bulut özelliği var programın ve minimum hatayla ses ve video dosyalarını metne çevirebilecek, negatif unsurları da bertaraf edebilecek bir özelliği var. Biz bu programla ülkemize, vatanımıza, milletimize ve kurumsal çözümlere katkıda bulunacağımıza inanıyoruz" dedi.
'BİLİŞİM ALANINDA TÜRKİYE'Yİ DÜNYAYA TANITACAK'
25 yıldır bilişim sektöründe hizmet verdiklerini aktaran Can, sektörleri araştırırken bu boşluğu fark ettiklerini ve Türk yazılımcılarla zeka egzersizi sonucunda bu programı geliştirmeyi başardıklarını ifade etti. Bu programla, Türkiye'yi bilişim alanında dünyaya tanıtabilecek bir başarıyı yakaladıklarını dile getiren Can, şunları söyledi:
"25 yıldır bilişim ve yazılım sektöründe iştigal eden, faaliyet gösteren bir firma olarak programın algoritmasını düşündük. Ülkemizin sektörel ve kurumsal çözümlerine nasıl bir katkıda bulunabiliriz diye arkadaşlarımızla bir zeka egzersizi neticesinde Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, yıllarca faaliyet gösterdiğimiz Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve diğer kurumsal çözümlerde verdiğimiz hizmetlerin bize verdiği tecrübeye dayanarak sektörleri araştırırken bu boşluğu fark ettik ve algoritmalarını oluşturarak bu programı hayata geçirmeyi başardık. Programı yazarken sadece bölgemize ve coğrafyamıza hitap edecek bir algoritma oluşturmadık. Bütün dünyaya hitap edebilecek, ülkemizi dünyaya tanıtabilecek, kurumsal çözümlerde insanlığın faydasına olabilecek bir çalışma içerisine girdik. Bu programı fuarlarda tanıtabilecek şekilde altyapımızı şu anda oluşturduk. Programımızın, ülkemizi yurt dışında bilişim alanında kurumsal çözümlere hitap edebilecek ve bu alandaki açığı doldurabilecek özelliğe sahip bir niteliği var. Yurt dışında milli değerlerimiz içerisinde bahsedebileceğimiz yapıda bir algoritmaya sahibiz."
DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır / Ergani Mehmet Mucahit CEYLAN, Serdar SUNAR
2020-08-31 09:42:51

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