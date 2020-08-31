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Diyarbakır’da Yıldırım-7 Narko-Terör operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

İHA

Diyarbakır'da, 5 gün önce terör örgütüne karşı başlatılan ve 1495 personelin katıldığı 'Yıldırım7 Lice NarkoTerör operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır’da Yıldırım-7 Narko-Terör operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Diyarbakır'da, 5 gün önce terör örgütüne karşı başlatılan ve 1495 personelin katıldığı 'Yıldırım7 Lice NarkoTerör operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Başlatılan operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 100 operasyonel timdeki 1495 personelin görev almıştı. Jandarma Genel Komutanlığı operasyona dair resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Yıldırım7 NarkoTerör Operasyonu kapsamında; 3 piyade tüfeği, 7 piyade tüfeği şarjörü, 3 el bombası, 15 metre elektrik kablosu ve çok sayıda mühimmat ele geçirilmiştir” bilgisine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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