HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor. 2014'te kaybolan kızı Şeyma için Bursa'dan gelen Türkan Mutlu, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemini sürdürüyor. Kızı Şeyma'nın HDP tarafından terör örgütü PKK'ya teslim edildiğini iddia eden anne Mutlu, "Bir yıldır biz bu eylemimize devam ediyoruz. Benim kızım gelene kadar ben eylemden vazgeçmeyeceğim. Biz kararlıyız. Ben kızımı alıp buradan evime gideceğim. Kızım Şeyma beni görüyor ve izliyorsan çık gel güvenlik güçlerine teslim ol” diye konuştu.

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