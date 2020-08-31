Yenişehir’de Oynayarak Öğreniyorum Okulumu Daha Çok Seviyorum Projesi

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesinin geliştirdiği ‘Oynayarak Öğreniyorum Okulumu Daha Çok Seviyorum’ Projesiyle, çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Eğlenceyle harmanlanan eğitimin daha verimli olacağına inanan Yenişehir Belediyesi, geleceğin zeki ve güçlü bireylerini yetiştirmek için, ilçe genelindeki okullarda ‘Oynayarak Öğreniyorum Okulumu Daha Çok Seviyorum’ Projesini hayata geçirdi. Projeyle, ilçedeki okulların iç, dış duvarlarının ve bahçe zeminlerinin bilime, sanata, tarihe, edebiyata dair görsellerle renklendirilerek, öğrenciler için daha eğitici ve eğlenceli bir hale getirilmesi hedefleniyor. Pandemi nedeniyle eğitime verilen uzun süre aranın ardından, daha renkli okullarla buluşacak olan çocuklar için sosyal mesajlar da içeren okul duvarları, eğitim ve eğlenceyle çocukların daha eğlenceli bir eğitimöğretim yılına başlamalarını sağlayacak.

Hayata geçirilen projeyle ilgili açıklama yapan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, belediye olarak çocukların daha kaliteli ve verimli eğitim almalarını sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Kaymakam Beşikci, "Ülkemizin geleceği çocuklarımız için eğitimin her noktasında yatırım yapmaya özen gösteriyoruz ve bu amaç doğrultusunda yeni projeler geliştirerek, hizmete sunuyoruz. Başlatmış olduğumuz Oynayarak Öğreniyorum Okulumu Daha Çok Seviyorum Projesi de eğitime katkı sağlayacağına inandığımız önemli projelerden biri. Çocuklarımızı, yeni eğitim öğretim yılında daha renkli ve eğitici okullarla buluşturuyor olmaktan mutluyuz" dedi.

İlçedeki okullarda uygulanmaya başlanan projeyle, Yenişehir Belediyesi kapsamında bulunan okulların, Türkiye’nin sayılı ve kaliteli okullarıyla yarışır hale getirilmesi planlanıyor.

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