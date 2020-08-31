Diyarbakır'da silah kaçakçıları yol ortasında yakalandı

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DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, silah kaçakçılığı yaptıkları saptanan 3 şüpheli, suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yapan şüphelileri tespit için çalışma yaptı. Kimlikleri ve adresleri belirlenen 3 şüphelinin karayolu üzerinde silah satışı yaptığı saptandı. Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, 3 şüpheliyi, suçüstü yakaladı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada 20 tabanca ile 20 şarjör ele geçirildi. Adları açıklanmayan şüphelilerin, sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR,(DHA)

2020-08-31 16:08:12



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