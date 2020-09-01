Diyarbakır'da, minibüste fazla yolcu taşıma tartışması kamerada

Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da şehir içi ulaşımı yapan minibüs sürücüsü ile yolcular arasında 'fazla yolcu taşıma' nedeniyle tartışma çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde merkez Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir minibüs, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak kapasitesinin üzerinde yolcu aldı. Bu duruma tepki gösteren yolcular ile minibüs sürücü arasında tartışma çıktı. Cep telefonu kamerasına da yansıyan görüntülerde yolcular sürücüye 'Kaptan bu kadar fazla yolcu alma' 'Zaten koronavirüs var' 'Yeter ağabey' diyerek tepki gösterdi. Yolcuların tepkisine rağmen sürücünün yolcu almaya devam ettiği anlar da görüntülere yansıdı.
DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2020-09-01 14:47:04
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