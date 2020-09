Rimena Giyim uygun fiyatlarla kaliteli giyim sunuyor

Merkezi İstanbul’da bulunan ve Türkiye’de birçok televizyon dizisi, ünlü sanatçı ve model tarafından tercih edilen Rimena Giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, "Rimena Giyim kendine özgü tasarımlarıyla birçok kadının alışveriş yapmak için ilk tercihi oluyor. Her şeyden önce, en kaliteli ürünler, en uygun fiyatlarla müşterilere sunuluyor" dedi.

Kadın giyimi konusunda en başarılı markaların başında geldiklerini belirten Rimena Giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, markalarının kendine özgü tasarımlarıyla birçok kadının alışveriş yapmak için ilk tercihi olduğunu söyledi. Rimena Giyimi diğer markalardan ayıran birçok özelliğin olduğunu kaydeden Dalmış, "Her şeyden önce, en kaliteli ürünler, en uygun fiyatlarla müşterilere sunuluyor. Ürün kalitesinin en yüksek seviyede olmasına rağmen fiyatların bu kadar ekonomik olması da Rimena Giyimin tasarım sürecinin en başından sonuna kadar kendi imkanlarıyla çalışması olarak gösterilebilir. Moda sektörünün en çok tanınan isimlerinden birisiyiz. Yerli ve yabancı ünlülerin modacısıyız, aynı zamanda birçok popüler dizinin kıyafet tasarımcılığını da yapıyorum. Rimena Giyimin elbise tasarım sürecinde kumaş dahil olmak her şeyi kendimiz üretiyoruz, üretici firmayız. Buna ek olarak toptan fiyatına kaliteyi perakende olarak satıyoruz. Sonuç olarak, Rimena Giyimin kaliteli tasarımları başka markaların tam aksine en ekonomik fiyatlarla sunması asla tesadüf değil" diye konuştu.



"Modaya uygun giyinmenin yanı sıra şık ve rahat hissetmek gerek"

Modaya uygun giyinebilmenin birçok kadının hayali olduğuna değinen Dalmış, "Ancak, herkes modaya uygun giyinmeyi çok şık ve kaliteli giyinmek olarak algılıyor. Kaliteli giyinmenin de çok para harcamakla mümkün olduğunu düşünenlerin sayısı bir hayli fazla. Bu noktada, kadınların modaya uygun giyinmenin yanı sıra kendilerini şık ve rahat hissetmek adına doğru kıyafetler tercih etmeleri gerekiyor. Vücut tipine uygun giyinmeyi başaran, kendine yakışan renk ve modelleri tercih eden, uyumlu kombinler yapabilen kadınlar aynada kendilerine baktıkları zaman mutlu olacaklardır. Bunu sağlamak adına da en kaliteli ve şık giyim ürünlerine sahip olan, aynı zamanda fiyatları da uygun bir markayı tercih etmek gereklidir. Rimena Giyim, tüm bu kriterlere sahip olmasıyla tercih edilesidir" şeklinde konuştu.

