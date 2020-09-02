Diyarbakır’da son 6 yılda 25 tren kazası yaşandı Kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken 22 kişi de yaralandı

Hangi otomobilin fiyatı nasıl değişti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır’da son 6 yıl içerisinde toplam 25 tren kazası meydana geldi. Kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi de yaralandı.

Diyarbakır’da 20142020 yılları arasında 25 tren kazası meydana geldiği bildirildi. Bu kazalardan 17’si ölümlü ve yaralamalı olurken 8’i de maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti. 6 yılda meydana gelen tren kazalarında 1 kişi öldü, 22 kişi de yaralandı. Meydana gelen kazaların tamamı kent merkezinde yaşandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.