HDP önündeki eylemde 366'ncı gün



Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA) DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 143 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 366'ncı günde de sürdürdü. 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf Bekdaş için oturma eylemini sürdüren Celil Bekdaş, "Benim oğlum dağa gidecek çocuk değildi" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren anne Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemi yapıyor.

15 AİLE DİRENİŞİ KAZANDI

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik´in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan örgütten kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu. Son olarak Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan da PKK'nın elinden kaçıp, teslim olmasıyla oturma eylemine katılıp, evlatlarına kavuşan aile sayısı 15 oldu.

143 ailenin yer aldığı oturma eylemi, 366'ncı günde de devam etti. Koronavirüs salgını nedeniyle ailelerden bazıları evde bazıları ise HDP il binası önünde kurulan çadırda sosyal mesafe kuralına göre oturma eylemini sürdürüyor.

'BENİM OĞLUM DAĞA GİDECEK ÇOCUK DEĞİLDİ'

PKK tarafından geçen yıl Diyarbakır'dan kaçırılan oğlu Yusuf Bekdaş için evlat nöbetini sürdüren Celil Bekdaş, eylem sürecince 15 ailenin evlatlarına kavuşmasının kendileri için umut olduğunu söyledi. Tek amaçlarının çocuklarına kavuşmak olduğunu belirten Bekdaş, "15 çocuk geldi, bize umut ve cesaret verdi. Milletin evini yıktılar. Bizi mahvettiler. Bu çocukları götüren ve sebep olanları Allah´a havale ediyorum, aynı acıyı yaşasınlar. Bizim ciğerimizi yaktılar. Çocuklarımızı istiyoruz. Davamız, evlatlarımızın gelmesi. Evlat demek dünyaya bedeldir. Benim oğlum dağa gidecek çocuk değildi. Burada bütün siyasi partilere sesleniyorum, biz can istiyoruz kimseden bir şey istemiyoruz. Canlarımızı versinler, evlerimize dönelim. Bu aileler nereye kadar ağlayacak. Oğluma sesleniyorum, annen perişan durumda. Bir telefon aç sesini duyalım. Bilmiyoruz ki oğlum yaşıyor mu yaşamıyor mu?" dedi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2020-09-02 12:43:29



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