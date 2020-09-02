Oğlunu terör örgütünden kurtaran Hacire Akar, torun sevinicini yaşıyor



DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da HDP il binası önünde, geçen yıl 22 Ağustos´ta yaptığı oturma eylemiyle terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Mehmet'i (22), kurtardıktan sonra evlendiren Hacire Akar şimdi torun sevincini yaşıyor.

Diyarbakır'da yaşayan Hacire Akar, oğlu Mehmet'in terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını öğrenince 22 Ağustos 2019'da, elindeki çekiçle HDP binasına gelerek, kendisine kapatılan kapıyı kırıp, 'Oğlumu istiyorum' diyerek çığlık attı. Akar, verdiği mücadelenin ardından oğlu Mehmet'e bir gün sonra kavuştu. Akar'ın başlattığı bu eylem, çocukları terör örgütünden kaçırılan ailelere umut oldu. 1 aileyle başlatılan evlat nöbeti, bugün 143 ailenin katılımıyla sürüyor. Eylemde bugüne kadar 15 aile evladına kavuştu.

MEHMET'İ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ELİNDEN KURTARDI, DÜĞÜNÜNÜ YAPTI

Annesinin başlattığı eylemle terör örgütünün elinden kurtarılan Mehmet, 19 Ekim 2019'da nişanlısı Kader ile hayatını birleştirdi. Mutlu bir evlilikleri olduğu öğrenilen Akar çifti, erkek çocuk sahibi oldu. Oğlunu terör örgütünde kurtarıp, evlendiren Hacire Akar, şimdi ise torun sevincini yaşıyor.

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR,(DHA)

2020-09-02 12:43:15



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