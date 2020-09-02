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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüzde 60 engelli raporu olan genç, askere çağrıldı

İHA

Yüzde 60 engelli raporu olan genç, askere çağrıldı

Diyarbakır’da yaşayan 20 yaşındaki Enes Bozkuş, küçük yaşta havale geçirdi. Geçirdiği havale nedeni ile yüzde 60 zihinsel ve fiziksel engelli kalan Bozkurt’a muayene sonucunda askere elverişlidir raporu verildi. Kasım ayında askere gidecek olan Bozkuş, yetkililere seslenerek sorunun giderilmesini istedi.
Bağlar ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Enes Bozkuş, iki yaşında havale geçirdi. Bozkuş, geçirdiği havale sonrası kısmi zihinsel ve fiziksel engelli kaldı. Yapılan tedavilere rağmen engelli kalan Bozkuş’a yüzde 60 engelli raporu verildi. Okul çağına gelen Bozkuş, zihinsel ve fiziksel engel durumundan dolayı 8’inci sınıfa kadar kaynaşma öğrencisi olarak eğitim gördü. 20 yaşında olan Enes Bozkuş, askerlik çağına gelince, askere çağrıldı. Ailesi tarafından askerlik şubesine götürülen Enes’e askere elverişlidir raporu verildi. Baba Nevzat Bozkuş, oğlunun yüzde 60 zihinsel ve fiziksel engelli raporu olmasına rağmen askere çağrıldığını belirterek yetkililerin bu durumu düzeltmesini istedi.

"Zihinsel engelli bir insana nasıl silah verilir"
Baba Nevzat Bozkuş, iki yaşındayken oğlunun havale geçirdiğini söyledi. Enes’i hastaneye götürdüklerini ve 4 sene boyunca tedavi ettiklerini ifade eden baba Bozkuş, “Okul çağına geldiği zaman da okula gönderdik. ‘Bu öğrenci hastadır, fiziki olarak da. Bunun kaynaşma öğrencisi olması gerekiyor’ dediler. Biz ondan sonra doktora götürdük. Doktor onu heyete soktu. Heyet buna yüzde 60 rapor verdi. Hem fizik, hem zihinsel olarak. Bu çocuk 8 sene kaynaşma öğrencisi olarak okul okudu, belgeler de var. Engellidir, engelli raporu da var. Bir de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ona engelli kimliği verdi. Askerlik çağına geldi, biz bunu götürdük hepsi sağlam raporu verdi. Ben itiraz etmeye gittim, tekrar bizi heyete gönderdi. Kurula gönderdikten sonra kurul, hepsi sağlam raporu verdi. Benim çocuğum askerlik yapamaz. Çünkü bedensel ve zihinsel engellidir. Devlet buna rapor vermiş. Biz onun için yetkililerden yardım bekliyoruz. Ben 18 ay askerliğimi yaptım. Bir de bu fiziki, bu şekilde ne koşabilir, koşamayan bir insanı nasıl askere alıyorlar ben şaşırıyorum. Kasım ayında bu askere gidecek diye bize kağıt verdiler. Zihinsel engelli bir insana nasıl silah verilir” dedi.

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