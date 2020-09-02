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Amed Sportif Faaliyetler’de transfer atağı sürüyor

İHA

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Kırşehir Belediyespor'dan kaleci Bekir Sevgi ve Hacettepespor'dan forvet Recep Eren Karabacak'ı da renklerine bağladı.

Amed Sportif Faaliyetler’de transfer atağı sürüyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Kırşehir Belediyespor'dan kaleci Bekir Sevgi ve Hacettepespor'dan forvet Recep Eren Karabacak'ı da renklerine bağladı.
İstanbulspor'da kaleci Abdulah Yiğiter, Başkent Akademi Futbol Kulübünden stoper Emrah Taysı ile Zeki Korkmaz, 1922 Konyaspor'dan Anıl Şahin ve Kırşehir Belediyespor'dan Ümit Karaal’ı renklerine bağlayan Amed Sportif Faaliyetler, son olarak biri kaleci olmak üzere iki futbolcuyla anlaşmaya vardı. Kırşehir Belediyespor'dan kaleci Bekir Sevgi ve Hacettepespor'dan forvet Recep Eren Karabacak, Amed Sportif Faaliyetlerin son transferleri oldu. Diyarbakır’a gelen iki oyuncu, yöneticilerle yaptıkları görüşmenin ardından kendilerine sunulan resmi sözleşmeyi imzalayarak, Amed Sportif Faaliyetler’in yeni transfer ettiği futbolcular oldu.

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