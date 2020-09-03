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Obezite hastası Şükran için evde tedavi süreci başladı

DHA

Obezite hastası Şükran için evde tedavi süreci başladı


Burak EMEKSerdar SUNAR/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, 20 yaşında obezite hastalığına yakalanan ve kullandığı ilaçların yan etkisiyle 180 kiloya çıktığı için eve hapsolan Şükran Koşan'a (34), İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri görevlileri yardım eli uzattı. Demirören Haber Ajansı´nın (DHA) yaptığı haberlerin ardından Şükran için evde tedavi süreci başladı.
Bağlar ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Şükran Koşan, 20 yaşındayken obezite hastası oldu. Durumdan etkilenen Koşan, antidepresan ilaçlar kullanmaya başladı. Aldığı ilaçların etkisiyle her geçen gün kilo alan Koşan, son olarak 180 kiloya ulaştı. 3 yıldır ayakları ve ellerindeki şişlikler nedeniyle yürüyemez hale gelen Koşan'ın safra kesesinde de taş oluştu. Şükran'ın yaşadığı zorlukların gündeme gelmesiyle, İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Evde Sağlık Hizmetleri Koordinatörü Dr. Fırat Uykur öncülüğünde Dr. Celal Kaya, sorumlu hemşire, evde sağlık teknikerleri, obezite kliniği sorumlusu öğretim üyesi Dr. Eşref Araç'la birlikte Koşan'ı evde ziyaret ederek, tedavi sürecini başlattı. Tedavide ateşi ölçülen Koşan'ın kan tahlilleri de alındı. Ekipler, tahlillerin ardından haftalık ve aylık periyotlarla evinde ziyaret edecekleri Koşan'ı ilaç, fizyoterapi ve psikolojik destek ile tedavi edip, sağlıklı bir şekilde kilo vermesini sağlayacak.
'EVDE YAPILABİLECEK HER ŞEYİ ŞÜKRAN İÇİN YAPACAĞIZ'
İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Dr. Fırat Uykur, Şükran'a ses olmak için, Sağlık Bakanlığı adına tedavisini ev ortamında sürdürmek amacıyla çalışma başlattıklarını söyledi. Uykur, "Şükran, bu saatten sonra önce Allah'a sonra bize emanet. Ev ortamında sürdüreceğimiz tıbbı hizmetler, tedavi protokolleri tamamen tarafımızca yürütülecektir. Bu sebeple temel amacımızın Şükran kardeşimizin sağlığına kavuşmasıdır. Bu meşakkatli yolda, sizlerin önüne sağlıklı bir şekilde çıkarabilmek için elimizden geleni yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Şükran bu saatten sonra evde sağlık hizmetlerine emanettir. Biz aylık periyotlar halinde haftada bir veya iki haftada bir ziyaretler gerçekleştireceğiz. Şükran'ın tedavi ve tahlillerini belirleyeceğiz. Evde yapılabilecek her şeyi Şükran için yapacağız. Sağlığına kavuşturulması için ne gerekiyorsa Sağlık Bakanlığı adına bu süreci yürütmek için bizler şu an buradayız ve Şükran emin ellerde. Sağlığına kavuşması elimizden ne gelirse yapmaya hazırız" dedi.
'HASRET KALDIM DIŞARIYA ÇIKMAYA'
Şükran Koşan ise yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak istediğini söyleyerek, ekiplere teşekkür etti. Koşan, "Kilom ve safra kesesinden kurtulmak istiyorum. Ben Allah'tan başka bir şey istemiyorum. 3 yıldır hastalığımdan şikayetçiyim. Ben genç kızım, hasret kaldım dışarıya çıkmaya. Arkadaşımın yanında oturamıyorum. Ben dışarının yüzünü göremiyorum. İnsanlara bakıyorum, ağlıyorum. Herkes gibi dışarıya çıkmak istiyorum. Allah onlardan razı olsun. Her zaman onların yaptığı bu yardım önlerine çıksın" diye konuştu.
Anne Remziye Koşan da Sağlık Bakanlığı ve Diyarbakır Sağlık İl Müdürlüğü'ne teşekkür ederek, "Allah onlardan bin kere razı olsun. Bize gönderdiler, el attılar. Çok teşekkür ederim yardımları için. Allah'a çok şükür el atıp ilgilendiler" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR
2020-09-03 11:41:29

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