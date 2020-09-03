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Erkan teslim oldu, HDP önünde nöbetteki 16'ncı aile çocuğuna kavuşacak

DHA

Erkan teslim oldu, HDP önünde nöbetteki 16'ncı aile çocuğuna kavuşacak


Mücahit YOLCUMehmet Mucahit CEYLAN/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren ailelerden Akkuş ailesinin, 2015 yılında 19 yaşındayken Sultangazi'de kaçırılarak dağa götürülen çocukları Erkan, güvenlik güçlerine teslim oldu. İstanbul'da oturan FahrettinMeryem Akkuş çifti, çocuklarıyla buluşmak için Diyarbakır'a geldi.
İstanbul'dan geçen yıl 20 Eylül'de Diyarbakır'a gelen Fahrettin Akkuş, 2015'te İstanbul Sultangazi´de, 19 yaşındayken kaçırılan oğlu Erkan için HDP il binası önünde oturma eylemine başladı. Fahrettin Akkuş'un oğlu Erkan, dün güvenlik güçlerine teslim oldu. Haberi alan FahrettinMeryem Akkuş çifti, bu sabah Diyarbakır'a geldi.
Evladına kavuşacağı anı gözyaşı dökerek beklediğini belirten Fahrettin Akkuş, çok mutlu olduğunu söyledi. Akkuş, 5 yıldır evladından ayrı olduğunu belirterek, "Emniyet teşkilatı dün bana haber verdi. Çok mutlu oldum, çok sevindim. Önce inanmıyordum, 'korkma, senin çocuk teslim oldu' dediler. O kadar sevindim ve ağladım ki. 5 yıldır çok acı çektim, ağladım. Bir bayram yaşamadık, sakalımı kesmedim, hiç gülmedim. Güneş görmedim, hep bulut gördüm. Benim ümidim vardı, bir gün gelecek diyordum, Allah'ın izniyle geldi. Öbür ailelerin çocukları da inşallah gelecek" dedi.
'OĞLUMU RÜYAMDA GÖRDÜM, GELİYORDU'
Bedensel engelli olan Fahrettin Akkuş, oğlu Erkan'ı 4 gün önce rüyasında gördüğünü anlatarak, "4 gün önce rüyama girdi ve 'baba ben yoldayım, geliyorum' dedi. Rüyam çıktı, çok mutluyum. Sanki yeniden dünyaya geldim. Allah'a kurban olayım. İstanbul'daydım, dün bilet bulamadım bu sabah 06.45 uçağına bilet buldum, yeni indim. Ben yüzde 85 engelliyim, bacaklarım şişkin, hastayım. Çocuğun haberini alınca durur muyum hiç, burada bir yıl mücadele ettim çocuğum için. Çocuğumu onlar için büyütmedim ki, onlara bırakır mıyım Ekan'ımı. Mücadele ettim ve Allah'ın izniyle onların pençesinden kurtardım oğlumu. Bütün dünyalar benim şu an. İnşallah öbür anne babaların da çocukları gelecek. Allah Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza ve Emniyet teşkilatımıza zeval vermesin. Devlet olmadığı zaman, vatan olmadığı zaman, bayrak olmadığı zaman memleketimiz aynı Suriye gibi olurdu. Cumhurbaşkanımız başımızda olduğu sürece bu memleketi kimse deviremez. Dünden beridir ağlıyorum, uçakta da ağladım" diye konuştu.
'ÇOK MUTLUYUZ'
Meryem Akkuş ise güvenlik güçlerine ve oturma eylemine destek verenlere teşekkür ederek, şunları söyledi:
"Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Haberi duyduk, kalktık İstanbul'dan geldik. Allah emniyet güçlerimizden razı olsun, devletimizi başımızdan eksik etmesin. Allah, evladını bekleyen çadırdaki herkese de yardım etsin. Onlar da sabretsinler. Allah büyüktür. Hiç umudumuzu kaybetmedik. Allah'a sığındık, devletimize sığındık. İnşallah evladımıza kavuşuyoruz. Çok heyecanlı ve sevinçliyim. Kelimeler boğazıma diziliyor."
Erkan Akkuş'un ailesine kavuşmasının ardından HDP il binası önünde oturma eylemi yapıp, evlatlarına kavuşan aile sayısı 16 olacak.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mücahit YOLCU, Mehmet Mucahit CEYLAN
2020-09-03 11:52:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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