Estetik havuz yüzme eğitiminin merkezi oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Bağlar Belediyesi tarafından Göletli Park içerisinde hizmete açılan mobil yüzme havuzu kısa sürede ilgi odağı haline geldi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü desteğiyle açılan yüzme kurslarına 150'si kız olmak üzere 500 çocuk katılarak yüzme eğitimi alıyor. Geçen hafta Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Munir Karaloğlu ile Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun katıldığı törenle hizmete açılan 2412 ölçülerinde ve 1.1 metre derinliğindeki mobil havuz estetik görüntüsü ile görenleri büyülerken, yüzme eğitimi almak isteyen çocukların ilgi odağı haline geldi. Bağlar Belediyesine ait Göletli Park içinde belediye tarafından teknik alt yapısı ve inşa çalışmaları tamamlanarak hazırlanan havuzda verilen eğitime kısa sürede rekor başvuru geldi.



Hem eğitim, hem havuz keyfi

Her gün 4 eğitmen nezaretinde iki etap halinde verilen kurslara 150 çocuk ve 350 erkek çocuk katılarak yüzmeyi öğreniyor. Sabah kız, öğleden sonra ise erkek çocuklar eğitimi alarak aynı zamanda yüzmenin keyfini çıkarıyor. Yüzme kurslarının Eylül ayı sonuna kadar devam edeceği açıklandı.



"Çocuklara yönelik projelerimiz var"

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, dezavantajlı çocuk sayısının fazla olduğu bir ilçe olduklarına dikkat çekerek çocukların zaman geçirebilecekleri alanlar yaratmaya yönelik projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade etti. Beyoğlu, "Çocukların mutlu olduğu yerde huzur olur.Bizim çocuklara bakışımız budur. Geçen hafta hizmete açtığımız yüzme havuzu yeni olmasına rağmen yoğun bir talep oluştu. Önümüzdeki günlerde çocukları mutlu edecek bir çok projeyi bakanlıklarımızın desteğiyle hayata geçireceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çocuklara ve gençlere yönelik projeleri hayata geçirmemizi istedi. Bunu emir ve talimat olarak kabul ederek gereğini yapacağız" dedi.

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