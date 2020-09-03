Çermikli üreticiye 'fıstık' gibi gelir

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde dağlık alanlarda doğal olarak yetişen ve hiçbir ekonomik getirisi olmayan menengiç ve bıttım ağaçlarının aşılarla fıstığa dönüştürülmesiyle fıstık bereketi yaşanıyor. Bu yıl 25 kırsal mahallelerde yaklaşık 800 ton fıstık üretildi.

Çermik ilçesinde dağlık alanlarda doğal olarak yetişen ve hiçbir ekonomik getirisi olmayan menengiç ve bıttım ağaçlarının aşılarla fıstığa dönüştürülmesiyle ilçede fıstık bereketi yaşanıyor. İlçede yetişen menengiç ve bıttım ağaçlarını daha önceki yıllarda fıstık ağacına dönüştüren Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, ilçeyi fıstık üretim merkezi haline getirmeyi hedefliyor. İlçe Kaymakamı Ramazan Polat, Göktepe Mahallesi Fıstıklı mezrasında faaliyet yürüten fıstık işleme merkezini ziyaret ederek işletme sahibi ve vatandaşlarla sohbet edip, köy halkı ve muhtardan köylülerin sorunları ve fıstık işleme merkezi hakkında bilgi aldı. Kaymakam Polat, doğada kendiliğinden yetişen ve hiçbir ekonomik getirisi olmayan bıttım ve menengiç ağaçlarına daha önceki yıllarda ilçe tarım ve orman müdürlüğü tarafından fıstık aşısı yaptırıldığını söyledi. Bu çalışmadan çiftçilerin önemli gelir elde ettiğini ifade eden Kaymakam Polat , "Çermik'te yaklaşık 500 ile 600 bin arasında menengiç ve bıttım ağacı mevcuttur. Bu ağaçlar Antep fıstığıyla aynı familyadan olduğu için, bunların üzerine aşılama yapılabilmektedir. Menengiç ve bıttım ağaçları daha çok ilçenin kırsal mahallelerinde mevcuttur. İlçe genelinde bu yıl yaklaşık 800 ton Antep fıstığı üretimi gerçekleştirildi. Buda ilçenin ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır" dedi.

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