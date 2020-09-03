Evlat nöbetindeki ailelere eylemlerinin 1’inci yılında destek ziyareti

Diyarbakır’da bölgenin kanaat önderlerinden iş adamı ve hukukçu Hacı Süleyman Çiçek ile beraberindeki grup, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 1 yıldır oturma eyleminde olan ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve 3 Eylül 2019'dan beri HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetinde bulunan aileler, eylemlerinin 1’inci yılında. Bölgenin kanaat önderlerinden iş adamı ve hukukçu Hacı Süleyman Çiçek, ailelerin eylemlerinin 1’inci yıllında ailelere destek ziyaretinde bulundu. Çiçek, annelerin buradaki onurlu mücadelelerinin 1’inci yıl dönümü olduğunu belirtti. Çiçek, kendileri de Diyarbakır halkı olarak anneleri yalnız bırakılmaması gerektiğini düşündüğünü ifade ederek, “Çünkü annelerimizde burada çok çaresiz kaldıkları, bir anne, bir evladın çok zor şartlarda yetiştiğini bilen birey olarak burada onları yalnız bırakmamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü artık Kürt halkı olarak PKK’nın ne kadar kirli emellerinin olduğunu, insanların kanı üzerinden, malı üzerinde siyaset yaptığını artık anlamış olduk. Bu direnişe katılmayan annelerinde artık onlarla beraber hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Grup, kısa ziyaretin ardından alandan ayrıldı.

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