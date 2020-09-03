Lice'de 1418 kilo esrar ele geçti

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DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında, jandarma tarafından 7 noktada düzenlenen operasyonda bin 418 kilo esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca Lice kırsalında operasyon düzenlendi. Ekipler, 7 noktada yaptıkları aramada 558 kilo toz, 860 kilo kubar olmak üzere toplam bin 418 kilo esrar ele geçirildi. Esrara imha edilmek üzere el konulurken, soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır / Lice Mücahit YOLCU

2020-09-03 18:20:09



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