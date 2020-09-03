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Lice'de 1418 kilo esrar ele geçti

DHA

Lice'de 1418 kilo esrar ele geçti


DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında, jandarma tarafından 7 noktada düzenlenen operasyonda bin 418 kilo esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca Lice kırsalında operasyon düzenlendi. Ekipler, 7 noktada yaptıkları aramada 558 kilo toz, 860 kilo kubar olmak üzere toplam bin 418 kilo esrar ele geçirildi. Esrara imha edilmek üzere el konulurken, soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır / Lice Mücahit YOLCU
2020-09-03 18:20:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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