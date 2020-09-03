İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den HDP önündeki ailelere destek ziyareti



Ahmet ÜN- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,(DHA)İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetindeki aileler, eylemlerinin yıl dönümünü dolayısıyla destek ziyaretinde bulundu. Ziyarette açıklamada bulunan İnce, "Bizler de bu yürekli annelerin, bu cesur kadınların yanında olduğumuzu hissettirmek, onlarla beraber olduğumuzu belirtmek için buradayız" dedi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 144 ailenin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde sürdürdükleri evlat nöbetinin yıl dönümü nedeniyle İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, beraberindeki Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve AK Parti Milletvekili Oya Eronat ile birlikte aileleri kaldıkları çadırda ziyaret etti. Ailelerle bir araya geldikten sonra açıklamada bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Diyarbakır annelerinin yanında olduklarının mesajını verdi. HDP önünde evlat nöbetini sürdüren ailelerin mücadelesi hakıl haklı bir mücadelesi olduğunu söyleyen İnce, şöyle konuştu:

"Diyarbakır anneleri 1 yıldır buradan dünyaya bir mesajı, bir duruşu var. Bu mesajları ve duruşları evlatlarına kavuşma isteğidir. İnsani bir istektir. Bu isteklerini 365 gündür duymayanlar, görmeyenler, kulaklarını tıkayanlar veya sessiz kalanlar var. Bu anneler diyor ki, bizim evladımızı terör örgütü kaçırdı ve evlatlarımızı burada HDP il binası önünde kaçırdılar, böyle bir mesajları var. Bizler de bu yürekli annelerin, bu cesur kadınların yanında olduğumuzu hissettirmek, onlarla beraber olduğumuzu belirtmek için buradayız. Haklı bir mücadele içindeler. Dünyaya bir mesajları var. bu mesajlarını çok iyi anlıyoruz ve algılıyoruz. Onlarla beraber, onlara destek verdiğimizi, onların bu yürekli, cesur duruşlarını alkışladığımızı belirtmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bizlere bir talimatı var, bu ülkeye, bu millete kast eden terör örgütlerine ve hainlere aman vermeyeceksiniz. Bizler bu şuurla çalışıyoruz. Bu ülkede, bu topraklarda en son terörist, en son hain yok olana kadar hep birlikte etkin bir şekilde mücadele edeceğiz. Bu annelerin, bu kadınların mücadelesi bizlerin şevkini, heyecanını artırıyor. Söyleyecek çok şey var ama mesaj yeterlidir" dedi.

VALİ KARALOĞLU'DAN ANNELERE KÜRTÇE DESTEK MESAJI

Ziyarette aileler, HDP önünde verdikleri mücadeleyi Bakan Yardımcısı İnce ve Vali Karaloğlu'na anlattı. Tek isteklerinin evladına kavuşmak olduğunu anlatan aileler, devletin eylemleri sürecinde kendilerini yalnız bırakmadığını söyledi. Ziyarette, Vali Karaloğlu evlat nöbetindeki ailelere, 'Edi bese' (yeter artık), diyerek, desteğini illeti.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Ahmet ÜN, Nurettin FİDANCAN

2020-09-03 18:49:32



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