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Genç ressam kafe duvarlarını resimleriyle süslüyor

DHA

Genç ressam kafe duvarlarını resimleriyle süslüyor


Mehmet Mucahit CEYLAN-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da genç ressam Şilan Zümrüt, kafelerin duvarlarını yağlı boya resimleriyle süslüyor. Duvarları boydan boya kaplayan bu sanat eserleri, görenlerin beğenisini topluyor. Zümrüt, duvar resminin mekanları daha estetik gösterdiğini, bu yüzden de daha çok duvar resminin tercih edildiğini belirterek, "Şu an Diyarbakır'da mekanların yüzde 90'ı duvar resmini talep ediyor" dedi.
Dicle Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü'nde eğitim gören Şilan Zümrüt, gelen talep üzerine 5 yıldır Diyarbakır'daki kafelerin duvarlarına resim yapıyor. İç mekanların olmazsa olmazı olan tablolar, yerini artık duvar resimlerine bırakmasıyla, Zümrüt kentteki kafeteryaların duvarlarını, yağlı boyayla yaptığı resimlerle estetik hale getiriyor. Şilan Zümrüt, Diyarbakır'daki kafeteryaların yüzde 90'nın bu yönetme başvurduğunu anlattı. Yaptığı resimlerden sonra olumlu geri dönüşleri aldığını ve bunun kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Zümrüt, şunları söyledi:
"Duvar resmi yapmaya talep üzerine başladım. Kafeterya sahipleri, mekanlarını daha güzel kılmak istiyorlar. Tablo ve baskıdansa duvar resminin daha iyi görüneceğini düşündüler. Yaptığım çalışmayı görenler, benimle görüşmeye başladı. Şu an Diyarbakır'da mekanların yüzde 90'ı duvar resmini talep ediyor. Resim yapmaya çok küçük yaşta başladım, çok ilgiliydim. Güzel sanatlar lisesine bir öğretmenim yönlendirdi beni. Güzel sanatlar lisesinden sonra tamamen resim işine atıldım. Aynı zamanda Dicle Üniversitesi'nde resim öğretmenliği okuyorum. Bitirdiğimde grafik alanı üzerine yüksek lisans düşünüyorum. Duvar resmini yaklaşık 5 yıldır yapıyorum. Çok güzel geri dönüşleri alıyorum ve bu beni mutlu ediyor"
İŞLETMELER İÇ MEKANLARI İÇİN DUVAR RESMİ TALEP EDİYORLAR
Mekan sahipleriyle oturup beyin fırtınası yaptıktan sonra çalışmaya başladığını söyleyen Zümrüt, iç mekanlarında resim görmek isteyen herkesin talepte bulunduğunu ifade etti. Zümrüt, "Duvar resimlerini yapmadan önce mekan sahipleriyle oturup bir beyin fırtınası yapıyoruz. Mekan sahibinin ne istediğine bakıyorum, kendi fikrimi söylüyorum ve ortak bir karar alıp son halini projeksiyonla yansıtıyorum duvara uygun boyutta. Sonra da boyama işlemine başlıyorum. Daha çok sulu boya çalışıyorum, tekniği bana daha uygun ve hoşuma gidiyor. Kafeteryaların dışında bürolar ve spor salonları gibi farklı yerlerden de iç mekanları için talepler geliyor. İç mekanında resim görmek isteyen herkes çağırabiliyor beni. Tabloların yeri tabi düşmüyor ama duvar resmi daha estetik gösteriyor mekanları. Bu yüzden daha çok duvar resmi tercih ediliyor bu dönemde" dedi.
DUVARLARA YAPILAN RESİMLER İLGİ GÖRÜYOR
Duvarına resim yaptıran kafeterya işletmecileri duvarlarına yaptırdıkları resimlere olan ilgiden memnun. Kafeterya işletmecisi Azat Mazi, duvar resimlerinin müşteriler tarafından daha çok ilgi çektiğini belirterek, "Kafeteryamızda tablolarda var ama çizimler müşterilerin daha ilgisini çeker diye düşündüm. İlk çizimi yaptıktan sonra baya ilgi gördü. Şimdi diğer duvarlara da yaptıracağım" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Serdar SUNAR
2020-09-04 10:01:39

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