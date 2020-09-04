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Diyarbakır'daki 40 sertifikalı tohum üretim tesisinde yıllık 120 bin ton tohum üretiliyor

İHA

Diyarbakır'daki 40 sertifikalı tohum üretim tesisinde yıllık 120 bin ton tohum üretiliyor

Diyarbakır'daki 40 sertifikalı tohum üretim tesisinde yıllık 120 bin ton civarında sertifikalı tohum üretildiği belirtildi.
Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, beraberinde GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Mehdi Sümerli ve TSÜAB Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Ali Sağır ile birlikte sertifikalı tohum üretim tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Burada konuşan Atalar, Diyarbakır’da 2020 yılı itibari ile 40 sertifikalı tohum üreticisinin, 16 adet tohum işleyicisinin, 81 tohumluk bayii ve 2 bin 600 tohum yetiştiricisinin olduğunu söyledi. Atalar, “Diyarbakır sertifikalı tohum üretiminde ülkemizde söz sahibi bir il konumundadır. Her yıl yaklaşık 80120 bin ton sertifikalı buğday, mercimek, nohut, arpa ve pamuk ürünleri Bakanlığımız ve müdürlüğümüz kontrolörleri tarafından gerekli arazi incelemeleri ve numuneler alınarak laboratuvar koşullarının tamamlanması ile sertifikalandırılıp çiftçilerimizin kullanımına sunulmaya hazırlanmaktadır. İlimiz Türkiye de sertifikalı tohum üretiminde yıllar itibarı 34 sırada yer almaktadır. 2021 yılı için 150 bin ton sertifikalı üretim hesaplanmakta olup ayrıca sertifikalı tohum üretimlerimiz Irak, İran, Ukrayna, Suriye gibi dış ülkelere ihraç edilmektedir” dedi.

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