Diyarbakır’da çok dilli turizm zabıtası ekibi hizmet vermeye devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da çok dilli turizm zabıtası ekibi hizmet vermeye devam ediyor

İHA

Diyarbakır’da çok dilli turizm zabıtası ekibi hizmet vermeye devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yerli ve yabancı turistlere daha iyi hizmet vermek için oluşturduğu turizm zabıtası ekibi çalışmalarını sürdürüyor. Tarihi Sur ilçesinde bulunan Hz Süleyman Cami ve çevresini ziyaret eden turistlere 6 dil bilen turizm zabıta ekibi eşlik ederek rehberlik görevi görüyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan turizm zabıtası ekibi, tarihi Sur ilçesinde hizmet vermeye devam ediyor. Türkçe, Almanca, İngilizce, Rusça Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 6 dilde haftanın 7 günü hizmet veren ekipler, Hz. Süleyman Cami ve çevresini ziyaret edenlere tarihi ve kültürel yapısını anlatıyor. Turizm zabıta ekibi, pandemi dolayısıyla alınan tedbirlere ilişkin alanda sürekli denetimler gerçekleştirerek ziyaretçilerin maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları için uyarılarda bulunuyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, turizm zabıtası ekibini artırarak kentin farklı noktalarında yerli ve yabancı turistlere hizmet vermek için ise çalışmalarını sürdürüyor.

Yerli ve yabancı turistlere tarihi ve kültürel bilgiler veriliyor
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Denetim Şube Müdürü Abdülaziz Ari, Diyarbakır’ın tarihi değerlerini korumak ve tanıtmak amacıyla kurulan turizm zabıtası ekibinin, gelen yerli ve yabancı turistlerin hem güvenliklerini sağladığını hem de rehberlik hizmeti verdiğini belirtti. Ari, ekibin aynı zamanda Korona virüs tedbirlerini de en üst seviyede tutulması için sürekli uygulama yaptığını anlattı.
Turizm zabıta memuru Fatih Mehmet Turaç ise "Şehrimizin daha iyi tanıtılması için 6 dilde hizmet vermekteyiz. Bunlar, Türkçe, Almanca, İngilizce, Rusça Kürtçe ve Zazaca. Şehrimize gelen yerli ve yabancı turistlere tarihi ve kültürel bilgileri vermekteyiz. Bunun dışında zabıta görevlerimize devam etmekteyiz. Seyyar satıcıların ve dilencilerin vatandaşlarımızı rahatsız etmesini engellemekteyiz” dedi.

“Korona virüs tedbirleri için uygulamalar yapılıyor”
Gelen yabancı turistlere İngilizce rehberlik yapan turizm zabıta memuru Abdullah Karaman, Diyarbakır’ın ilk kurulduğu yer olan İçkale’de görev yaptıklarını ve gelen turistlere rehberlik ettiklerini söyledi. Karaman, 6 kişilik bir ekiple 6 dilde hem İçkale’de hem de tarihi Sur ilçesiyle ilgili gelen yerli ve yabancı turistlere yardımcı olduklarını, Diyarbakır’ın tarihi ve kültürel yapısı ile ilgili bilgiler verdiklerini belirterek, “Diyarbakır’da yaşanan huzur ortamı ile birlikte vatandaşlarımız tarihi yerleri görmeye geliyorlar. Biz onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gerek Diyarbakır ve diğer illerimizden gelen vatandaşlarımıza gerekse yurt dışından gelen turistlere yardımcı oluyoruz. Pandemi süreci ile birlikte rehberlik görevinin yanı sıra vatandaşların sağlığını korumak amacıyla alınan korona virüs tedbirlerine uyulması için çalışıyoruz. Gelen yabancı turistlerin kendilerine ekiplerimizin eşlik etmesinden oldukça memnun kaldıklarını ve verilen hizmeti çok beğeniyorlar" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır’da yol yapım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da yol yapım çalışmaları devam ediyor
Korona virüs Diyarbakır’da turizm sektörünü de vurdu
YEREL HABERLER Korona virüs Diyarbakır’da turizm sektörünü de vurdu
Diyarbakır'da, bağ bozumundaki hasat asker ve sağlık çalışanları için yapıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, bağ bozumundaki hasat asker ve sağlık ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 366’ncı gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 366’ncı gününde
HDP önündeki evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı Çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan aileler, evlatlarına kavuşmak için HDP önüne geliyor
YEREL HABERLER HDP önündeki evlat nöbeti eylemine bir aile daha ...
Bismil’de mısır hasadından sonra tarlalar temizlenecek
YEREL HABERLER Bismil’de mısır hasadından sonra tarlalar ...
Diyarbakır'daki 40 sertifikalı tohum üretim tesisinde yıllık 120 bin ton tohum üretiliyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki 40 sertifikalı tohum üretim tesisinde ...
Başkan Beyoğlu'ndan korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu'ndan korona virüs denetimi
Sağlık Bakanı Koca'dan Diyarbakır'da flaş açıklamalar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye olarak 1’inci dalganın 2’nci pikini yaşıyoruz” "Diyarbakır'da mevcut 200 filyasyon ekibimizi hızla 385'e çıkardık” “Diyarbakır'da 3 hafta öncesine göre vaka oranında yüzde 49 düşüş var" "Unutulan tedbirler hepimize acılar yaşatıyor, tedbirlere sıkı sıkı sarılmaya davet ediyorum"
YEREL HABERLER Sağlık Bakanı Koca'dan Diyarbakır'da flaş ...
Sağlık Bakanı Koca: Diyarbakır'da vakalar yüzde 49 oranında düştü / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Sağlık Bakanı Koca: Diyarbakır'da vakalar yüzde 49 ...
5 bin yıllık Diyarbakır surlarının bir kapısı briket ile kapatıldı
YEREL HABERLER 5 bin yıllık Diyarbakır surlarının bir kapısı briket ...
Sağlık Bakanı Koca: Diyarbakır'da vakalar yüzde 49 oranında düştü
YEREL HABERLER Sağlık Bakanı Koca: Diyarbakır'da vakalar yüzde 49 ...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Diyarbakır’da 3 hafta öncesine göre vaka oranımız yüzde 49 oranında düşmüş durumdadır."
YEREL HABERLER Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Diyarbakır’da 3 hafta ...
Genç ressam kafe duvarlarını resimleriyle süslüyor
YEREL HABERLER Genç ressam kafe duvarlarını resimleriyle süslüyor
Lice kırsalında bin 418 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Lice kırsalında bin 418 kilo esrar ele geçirildi
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den HDP önündeki ailelere destek ziyareti
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den HDP önündeki ...
Lice'de 1418 kilo esrar ele geçti
YEREL HABERLER Lice'de 1418 kilo esrar ele geçti
Bakan Yardımcısı İnce’den ailelere 1’inci yılında ziyaret Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: “Cumhurbaşkanımızın bizlere bir talimatı var. Bu ülkeye, bu millete kasteden bütün teröristlere, terör örgütlerine, hainlere aman vermeyeceksiniz”
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı İnce’den ailelere 1’inci yılında ...
Diyarbakır’da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da trafik kazası: 1 yaralı
Eylül ayındaki sıcaklık, yasakları ve koronavirüsü unutturdu
YEREL HABERLER Eylül ayındaki sıcaklık, yasakları ve koronavirüsü ...
Evlat nöbetindeki ailelere eylemlerinin 1’inci yılında destek ziyareti
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelere eylemlerinin 1’inci ...
Osmanlı Ocaklarından evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti
YEREL HABERLER Osmanlı Ocaklarından evlat nöbetindeki ailelere ...
HDP önündeki evlat nöbetinde 1 yıl geride kaldı
YEREL HABERLER HDP önündeki evlat nöbetinde 1 yıl geride kaldı
Bismil ve silvan'ın taleplerine tahkim kurulundan ret
YEREL HABERLER Bismil ve silvan'ın taleplerine tahkim kurulundan ret

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X