Doç. Dr. Feysel Taşçıer ile Diyarbakır eğitiminde ilkler yaşanmaya devam ediyor Diyarbakır’da ilk kez bir okula TSE belgesi verildi Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer: "Türkiye’de TSE belgesi için 8 bin okulun başvurusunun 975’i Diyarbakır’dan, 1’inci sıradayız"

Diyarbakır’da eğitim alanında, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer öncülüğünde bir başarı daha elde edildi. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan iş sağlığı protokolü kriterlerini yerine getiren 8 bin okuldan 975’i Diyarbakır’ın oldu. Bu okulların arasında bulunan Diclekent Ortaokulu kentte TSE belgesini alan ilk okul oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı ile TSE arasında iş sağlığı protokolü imzalandı. Pandemi sürecinde hijyen ortamlarını sağlamak için imzalanan protokol gereği Türkiye genelinde şimdiye dek 8 bin okul başvuruda bulundu. 8 bin okulun 975’nin Diyarbakır’da bulunduğu belirtildi.

Göreve geldiği günden bu yana Diyarbakır’da eğitimin çıtasını her geçen gün arttıran İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, kentteki bin 500 okulun 975’inin TSE başvurusunda bulunduğunu belirterek Diclekent Ortaokulunun Diyarbakır’da belge alan ilkokul olduğunu söyledi. Doç. Dr. Taşçıer, hedeflerinin bütün okulların bu belgeyi almalarını sağlamak olduğunu ifade etti.



“Türkiye’de 8 bin başvurunun 975’i bizim okullarımız”

Doç. Dr. Feysel Taşçıer, Diyarbakır iş sağlığı güvenliği birimleri vasıtasıyla sürdürdükleri, bakanlığın Türk Standartları Enstitüsü ile imzaladığı protokolün gereğini yerine getirmekle ilgili belge takdimi için okulda bir arada olduklarını ifade etti. Okulun ve okul müdürü Erim Kahramanın Diyarbakır ilinde Kayapınar bölgesinde belgeyi alan ilk okul olduğunu belirten Doç. Dr. Taşçıer, “Covid19 ile mücadele kapsamında çocuklarımızın daha sağlıklı bir ortamda eğitim öğretim hayatlarının faaliyetlerini yerine getirmek için belgelenmiş standartların yerine getirilmesi çerçevesini belirliyor. Bu protokol kapsamında Diyarbakır ilimizde şuana kadar bin 500 okulumuz buna aday. Bin 500 okulumuzdan 975'i şuana kadar belge başvurusunda bulundu bu sayı ile Türkiye’de 1’nci sıradayız. Türkiye genelinde şuanki rakamlara göre 8 bini aşkın bir başvuru var. Yaklaşık olarak 975'i ilimizdeki okulların başvurusu. Tabi bu başvurularımızı bin 500 okulumuz çerçevesinde tamamlayacağız. Hedefimiz tüm okullarımıza bu belgeyi kazandırmak. Bugünde bu buluşmada belgeyi hak kazanan okulumuza ve okul müdürümüze çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Okul ortamlarımızı eğitim öğretime hazır hale getirirken velilerimizden ricamız, bize yardımcı olmaları ve çocuklarımızın daha rahat, daha huzurlu bir şekilde okula gelmelerine ön ayak olmaları. Biz üstümüze düşeni fazlasıyla yerine getirmeye hazır durumdayız. İnşallah 21 Eylül’de daha sağlıklı bir ortamda çocuklarımızı ağırlayacağız” dedi.



“Yaptığımız iş, temizlik alışkanlığı ve öğrencilere temiz bir ortam sunmak”

Diclekent Ortaokulu Müdürü Erim Kahraman, bakanlıkla TSE arasında düzenlenen işbirliği protokolü çerçevesinde okulların pandemi sürecinde hijyen ortamlarının sağlanması amacına yönelik bir takım kriterlerle protokol imzalandığını aktardı. Kahraman, “Biz bunu ilk duyduğumuzda zaten öncesinde de okulumuzda en başta yapmış olduğumuz iş, temizlik alışkanlığı ve öğrencilere temiz bir ortam sunmaktı. Bu bizim işimizi daha da kolaylaştırdı. Elimizde bir rehber vardı. O protokol içerisinde olan kuralları harfiyen yerine getirerek. Tabi bunlar nedir, okul girişinden başlayıp ta çıkıncaya kadar belli süreçlerde okul bahçesinin ve sınıfların afişlerle süslenmesi, bütün sınıflarda pedallı çöp kutularının bulundurulması, bütün sınıflarda aparatlı dezenfektenlerin bulunması. Bütün görsellerle süslenmesi, tuvaletlerin hem içeride, hem dışarıda dezenfekten ve el hijyenini anlatan afişlerle süslenmesi. Çalışmamızı oluşturduk. Başta bakanlığımız olmak üzere, İl Milli Eğitim Müdürümüz Doç. Dr. Feysel Taşçıer’e, İlçe Müdürümüz Yahya Akıncı'ya verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Diclekent Ortaokulunda düzenlenen belge takdim törenine İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer’in yanı sıra İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Hanefi Özkal, Kaypınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Yahya Akıncı, Okul Müdürü Erim Kahraman ve öğretmenler katıldı.

Doç. Dr. Feysel Taşçıer Diyarbakır7a atandıktan sonra okulları ziyaret edip ilk derse giren milli eğitim müdürü ünvanını almıştı. Taşçılar bununla birlikte Diyarbakır'daki eğitim çıtasını yükseltmek için seferberlik başlatarak sorunları masaya yatırıp bunların çözümü için gerekli girişimlerde bulunmuştu. İlde görev yapan bütün öğretmenlerle zaman zaman toplantılar yapan Taşçıer ve ekibi hazırladıkları yol çizelgesiyle harekete geçip hem öğrencilere hem de öğretmenlere dokunmuştu. Bu çalışmalar neticesinde Diyarbakır eğitim sıralamasında geçen yıllara oranla ciddi bir yükseliş trendi yakaladı.

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