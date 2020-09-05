Diyarbakır'da 1 ton 756 kilo esrar, 90 bin kök kenevir ele geçirildi



DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, 1 ton 756 kilo esrar ve 90 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı ortaya koymak ve operasyon bölgesinde uyuşturucuyu gizleyenleri yakalamak amacıyla, 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' kapsamında Lice ilçesine bağlı Bayırlı Mahallesi, Kilimli ve Bilgin mezraları kırsalında operasyon yaptı.

Operasyon bölgesinde arama yapan jandarma ekipleri, 9 farklı noktada 1 ton 756 kilo esrar ve 90 bin kök Hint keneviri ele geçirdi.

Ele geçirilen esrar, muhafaza altına alınırken, kenevir bitkileri ise numune alınmasının ardından imha edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR,(DHA)

2020-09-05 12:39:08



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