Kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi: 12 yaralı



Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da, kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole devirlmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sur ilçesine bağlı Sarıcak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Diyarbakır´a giden sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 06 RYK 71 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte toplam 12 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan ve aralarında çocukların da bulunduğu 12 yaralı, ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2020-09-05 21:41:30



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