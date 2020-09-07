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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağlar Belediyesi´ne ait servis aracı kundaklandı

DHA

Bağlar Belediyesi´ne ait servis aracı kundaklandı


DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Bağlar Belediyesi´ne ait servis aracı park halindeyken kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı. Can kaybının olmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi.
Olay gece saatlerinde, Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi´nde meydana geldi. Park halinde bulunan Bağlar Belediyesi´nin servis aracı yüzleri maskeli kişilerce kundaklandı. Olayda can kaybı meydana gelmezken, araç kullanılamaz hale geldi. AK Partili Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu olay yerine gelerek bilgi aldı. Olaya ait görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaşan Başkan Beyoğlu, "Servis aracımız yüzleri maskeli teröristler tarafından yanıcı madde ile kundaklanarak yakılmıştır. Bu olayı yapan zihniyeti lanetle kınıyorum. Bağlar halkımız müsterih olsun. Hizmetlerimiz artarak devam edecektir" dedi.
İKİNCİ KUNDAKLAMA VAKASI
Temmuz ayında da yüzleri maskeli ve silahlı bir grup, içerisindeki işçileri indirdikten sonra Bağlar Belediyesi´ne ait temizlik aracını yakmış, araç kullanılamaz hale gelmişti.    DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR,(DHA)
2020-09-07 00:34:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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