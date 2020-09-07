HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 369’ncu gününde Evlat nöbetindeki anne Ribabşa Baykara: “Türkiye bayrağı altındayız, oğlum 7 yıl askerlik yapsın, dağda kalmasın”

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 369’ncu gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 369’ncu gününde de sürüyor. Muş Bulanık'tan gelen anne Ribabşa Baykara, 7 yıl önce 17 yaşındayken çobanlık yaparken kaçırılan oğlu Azat Baykara için oturma eylemine devam ediyor. Anne Baykara, oğlu için geldiğini, HDP’nin oğlunu kaçırdığını söyledi. Oğlunun gelmeden buradan gitmeyeceğini aktaran anne Baykara, “Bu annelerin hepsi evlatları için burada. Hepsinin tek isteği evlatlarının gelmesi. Ve devlete teslim olması. PKK bize ne veriyor, biz Türkiye bayrağı altındayız. Oğlum 7 yıl askerlik yapsın, dağda kalmasın. Bu 7 yılda gözüm görmedi onu. Azat oğlum yola düş gel, kurban olayım gel. Gel seni evlendireyim, gözüm yollarda” dedi.

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