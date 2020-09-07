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Diyarbakır'da, kamu kurumlarına girişte HES uygulaması başladı

DHA

Diyarbakır'da, kamu kurumlarına girişte HES uygulaması başladı


Mehmet Mucahit CEYLAN-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına, Hayat Eve Sığar (HES) koduyla giriş uygulamasına bugün başlandı. 
Diyarbakır İl Hıfzıssıhha Kurulu, 4 Eylül'de, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında yapılan toplantıda, salgının yayılmasını engellemek amacıyla 7 Eylül'den itibaren kamu kurum ve kuruluşlara HES koduyla giriş yapılacağı kararı aldı.
Kararın, bugün yürürlüğe girmesiyle hem kamu personelleri hem de kamu kurum ve kuruluşlarına gelen vatandaşlar, HES kodları kontrol edilerek binalara alındı. HES kodu olmayanlara ise kamu binalarının önündeki görevliler yardımcı oldu. HES kodu olmayan vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden, e-devlet üzerinden ve SMS ile HES kodunu alabiliyor. Vatandaşlar, HES kodu uygulamasının yerinde bir karar olduğunu belirtti.
HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NEDİR?
Hayat Eve Sığar, Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşları koronavirüs konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalıkla ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirilen mobil uygulamadır.
HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İLE HES KODU ALMA
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklandıktan sonra kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.
SMS İLE HES KODU ALMA
HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla kimlik numarası, kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS gönderiliyor. 
E-DEVLET UYGULAMASI ÜZERİNDEN HES KODU ALMA
HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alınıyor.
DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Serdar SUNAR
2020-09-07 13:27:18

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