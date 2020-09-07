Diyarbakır'da, pazarda sosyal mesafe unutuldu

Erdoğan: Söylüyoruz ama tüm yurtta salgın tedbirlerine uyulmuyor

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Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA) DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, izinsiz olarak kurulan ve 'köy pazarı' olarak bilinen alanda yoğunluk oluşmasıyla sosyal mesafe hiçe sayıldı.

Ergani ilçe merkezindeki Dicle Caddesi'nde izinsiz olarak kurulan 'köy pazarı'nda, öğle saatlerinde oluşan yoğunlukta koronavirüs tedbirleri unutuldu. Çok sayıda kişinin geldiği pazarda, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadığı gözlendi. Maske kullananların sayısının az olması dikkat çekti.

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Esat TAŞTEKİN

2020-09-07 15:12:42



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