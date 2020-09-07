Başkan Beyoğlu servis aracının yakıldığı bölgede vatandaşları ziyaret etti

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediyeye ait zabıta servis aracının yakıldığı Körhat Mahallesinde olayın ardından esnaf ve vatandaş ziyaretinde bulundu.

Bağlar Belediyesi, halka hizmet ulaştıran belediyeye ait araçlara yönelik olarak son zamanlarda gerçekleşen saldırılara ve kundaklamalara rağmen çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediyeye ait zabıta servis aracının kimliği belirsiz maskeli bir grup tarafından yanıcı maddelerle yakılarak kullanılamaz hale geldiği Körhat Mahallesinde esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek hizmetlerin kararlı bir şekilde devam edeceğini söyledi.



“Milletimize hizmet etmek için daha çok çalışacağız”

Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Beyoğlu, Bağlar’ın yapılan hizmetlerle önemli bir değişim yaşadığına dikkat çekerek bu durumdan rahatsız olan terör çevrelerinin gözdağı vermeye çalıştığının altını çizdi. Halkı korku ile sindirmeye çalışanların amacına ulaşamayacağını belirten Başkan Beyoğlu. “Halkımız her şeyin farkında. Kimlerin neyi amaçladığını görüyor. Bağlar kaos ve huzursuzluk çıkarmaya çalışanları istemiyor. Hiçbir engelleme ve gayret bizi yolumuzdan çeviremez. Bunu herkes böyle bilsin. Daha çok hizmet etmek için gece gündüz çalışacağız” dedi.

Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, devam eden hizmet çalışmaları kapsamında iki mahallede alt yapı ve üst yapı sorunlarını çözerek yaşam alanlarını güzelleştirdi. Şeyh Şamil ve Bağcılar mahallelerinin bazı cadde ve sokaklarında kaldırım yenileme ve parke taşı döşeme çalışmalarını tamamlayan ekipler, vatandaşlar için kullanışlı hale getirdi. Kış mevsimi öncesinde ilçenin diğer yerlerinde de hizmet çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiği ifade edildi.

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