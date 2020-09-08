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Tokyo Olimpiyatları'na katılacak milli atıcının sponsor sevinci

DHA

Tokyo Olimpiyatları'na katılacak milli atıcının sponsor sevinci


Emrah KIZILNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)JAPONYA'da düzenlenecek 2021 Tokyo Olimpiyatları kotasını alan, ancak sponsor bulamayan milli atıcı Ömer Akgün'e, Demirören Haber Ajansı´nın (DHA) yaptığı haberin ardından kentteki bir özel okul sponsor oldu. Eğitim kurumu, aynı zamanda Akgün'ün kendisi gibi atıcı olan kızı Ezgi'ye de yüzde 100 burslu olarak eğitim desteği sağlayacak. Özel eğitim kurumu yöneticisi Ekrem Karakoç, Akgün'ün, o branşta Türkiye'de ilk defa böyle bir kota aldığını ve sponsor arandığını haberlerde gördüğünü ve iletişime geçtiklerini belirterek, "Bizim zaten kurum olarak 13 milli sporcumuz var. Hem sponsorluk yapıyoruz hem burs veriyoruz. Ömer´in haberini de televizyonda görünce çok duygulandım" dedi.
Diyarbakır'da 15 yıl inşaatlarda çalışan milli atıcı Ömer Akgün (39), Polonya'da katıldığı Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda 'havalı tüfek' kategorisinde olimpiyat kotası alan ilk sporcu olarak, 2021 yılında düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları'na gitmeye hak kazandı. Akgün, atıcılık sporuna kazandırdığı 2 kızıyla birlikte katıldıkları turnuvalarda 150'nin üzerinde madalya sahibi oldu. Akgün için DHA tarafından yapılan '2021 Tokyo Olimpiyatları kotasını aldı, sponsoru yok' haberin ardından Diyarbakır'da faaliyet gösteren özel bir okul, Akgün'e hem olimpiyatlarda hem de hem de 2021 yılında katılacağı Dünya ve Avrupa şampiyonaları ile özel turnuvalar için sponsor oldu. Okul yönetimi, sponsorluğun yanı sıra Akgün´ün kendisi gibi atıcı olan kızı Ezgi´yi de okula alarak yüzde 100 burslu okutmaya karar verdi.
'PANDEMİYE RAĞMEN SPONSOR OLMAYA KARAR VERDİK'
Okulun yönetim kurulu başkanı Ekrem Karakoç, Akgün'ün, o branşta Türkiye'de ilk defa böyle bir kota aldığını ve sponsor arandığını haberlerde gördüğünü ve iletişime geçtiklerini belirterek, "Kurum olarak 13 milli sporcumuz var. Hem sponsorluk yapıyoruz hem de burs veriyoruz. Ömer'in haberini de televizyonda görünce çok duygulandım. Hemen iletişime geçtim. Pandemiye rağmen sponsor olmaya karar verdik. Çünkü sporu seviyoruz. Gençlerimizi seviyoruz. Çocuklarımız için üzerimize düşen ne varsa yapmaya her zaman hazırız. Ömer'in bir kızı da biz de burslu okudu. Diğer kızını da aldık. Tam burslu olarak okutacağız. Hem kızını burslu okutacağız hem de Ömer'e sponsor olduk. Covid-19 maalesef dünyanın başına bela olan bir illettir. Buna rağmen biz bu tür sosyal etkinliklere devam edeceğiz. Sporcularımızı hem ödüllendireceğiz hem de bu zor şartlar altında onları yalnız bırakmayacağız" dedi.
'ŞİMDİ ÇOK RAHATLADIM'
Kızı Ezgi'nin eğitimi ve kendisinin Tokyo Olimpiyatları için Karakoç'un destek olmasıyla mutlu olduğunu anlatan Akgün, "Ekrem Bey, sağ olsun bize ulaştı. Hem küçük kızım Ezgi'yi yüzde 100 burslu okutacağını hem de bana sponsor olacağını söyledi. Büyük kızım Esin de yüzde 100 burslu olarak burada okudu. Sporcular için hangi branş olursa olsun en önemli şey kafasının rahat olmasıdır. Benim kafamda sürekli 'sponsor bulabilecek miyim?' diye sorular vardı. Şimdi çok rahatladım. Olimpiyatta madalya geleceğini düşünüyorum. O kadar rahatladım" diye konuştu.
'BU TÜR DESTEKLER SPORCUNUN BAŞARISINI DA ETKİ EDİYOR'
Akgün´ün hem ağabeyi hem de antrenörü Abdurrahman Akgün de sponsorluktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, şunları söyledi:
"Ekrem Bey, haberi gördükten sonra beni aradı. Destek çıkacağını söyledi. Geldik, görüştük. Ömer, olimpiyatlara gideceği için sponsor oldu. Ekrem Bey, bizim başarılı sporcularımıza daha önce de sponsor olmuştu. Ömer´'n Türkiye şampiyonu kızı Esin burada burslu okudu, mezun oldu. Diğer 2 sporcumuz da burada burslu okuyor. 2 sporcum mezun oldu. Ömer´in küçük kızı Ezgi de burslu olarak bu okulda okuyacak. 2021´de Olimpiyat haricinde, yurt dışında 3 dünya 1 Avrupa Şampiyonası, 2 tane de özel turnuva var. Ömer, onlara da katılacak. Ekrem bey, onların hepsine destek olacağını söyledi. Ekrem Bey yaklaşık 4 yıldır üstün başarılı sporcularımıza sponsor oluyor. Ömer de çok mutlu oldu. Bu tür destekler sporcunun başarısını da etki ediyor. Sporcunun müsabakaya girdiği zaman kafasının rahat olması gerekiyor. Rahat bir şekilde müsabakaya girmesi, müsabaka sonuçlarına da etki ediyor."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Nurettin FİDANCAN
2020-09-08 09:17:12

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