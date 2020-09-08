Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu olduğu değerlendirilen Nihat Turan, dün merkez Kayapınar ilçesinde bir çorbacıda yakalandı.DHA-Flaş Haber Türkiye-Diyarbakır
2020-09-08 10:21:10
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