DEAŞ’ın sözde Diyarbakır emiri yakalandı

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Terör örgütü DEAŞ’ın sözde Diyarbakır emiri olan şahıs yakalandı.

Mersin Ağır Ceza İlamat bürosunca hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranma kaydı olup, 6 yıl üç ay kesilmiş hapis cezası bulunan DEAŞ’ın sözde Diyarbakır emiri Nihat Turan, Kayapınar ilçesinde bir lokantada yakalandı.

Turan’ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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