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DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu yakalandı

DHA

DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu yakalandı


DİYARBAKIR, (DHA)TERÖR örgütü DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu olduğu değerlendirilen Nihat Turan, dün merkez Kayapınar ilçesinde bir paçacıda yakalandı.
Mersin Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve hakkında arama kararı bulunan terör örgütü DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu Nihat Turan'ın Diyarbakır'da olduğunu belirleyen ekipler, çalışma başlattı. Terörle Mücadele ekipleri, Turan'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir paçacıda olduğunu tespit etti. Paçacıya düzenlenen operasyonla Turan gözaltına alındı.
Nihat Turan´ın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR
2020-09-08 10:53:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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