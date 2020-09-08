DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu yakalandı

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DİYARBAKIR, (DHA)TERÖR örgütü DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu olduğu değerlendirilen Nihat Turan, dün merkez Kayapınar ilçesinde bir paçacıda yakalandı.

Mersin Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve hakkında arama kararı bulunan terör örgütü DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu Nihat Turan'ın Diyarbakır'da olduğunu belirleyen ekipler, çalışma başlattı. Terörle Mücadele ekipleri, Turan'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir paçacıda olduğunu tespit etti. Paçacıya düzenlenen operasyonla Turan gözaltına alındı.

Nihat Turan´ın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR

2020-09-08 10:53:46



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