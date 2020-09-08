Evlat nöbetine bir aile daha katıldı Aile sayısı 152'ye yükseldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evlat nöbetine bir aile daha katıldı Aile sayısı 152'ye yükseldi

İHA

Evlat nöbetine bir aile daha katıldı Aile sayısı 152'ye yükseldi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine 370’inci gününde bir aile daha katıldı.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Eylemin 370’inci gününde 152. aile olan ve 2015 yılında 13 yaşında iken kaçırıldığı iddia edilen Erdal Çetin için annesi Ruşen Çetin eyleme katıldı. TEOG sınavına girmek için evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadığını ve 6 yıldır çocuğuyla görüşmediğini söyleyen anne Çetin, çocuğunun dağda olduğunu ve HDP tarafından kaçırıldığını söyledi. Çetin, “13 yaşındaydı kaçırıldığı zaman oğlumu istiyorum gelmesini istiyorum. Devletimiz çok şükür yanımızda her türlü desteğini veriyor, oğlumun kavuşmasını istiyorum 6 yıldır. TEOG sınavına gitti, kaçırıldığını ve oraya gittiğini sonradan öğrendik. En başta devletimize başvurduk, kayıp ilanı verdik. Devletimizde bize yardımcı oluyor, umutsuz değilim. Oğlumu çok seviyorum bir an önce inşallah kavuşuruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 370’inci gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 370’inci gününde
DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu yakalandı / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu yakalandı / Ek ...
Diyarbakır’da korona virüs vakası taşıyan ambulans kaza yaptı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da korona virüs vakası taşıyan ambulans ...
Diyarbakır’da cezaların caydırıcılığı korona vakalarını kontrol altına aldı Prof. Dr. Recep Tekin: “Yoğun bakımlar fule yakın dolu” “Diyarbakır’daki vaka sayılarımızda artık kontrol sağlanmaya başlandı”
YEREL HABERLER Diyarbakır’da cezaların caydırıcılığı korona ...
DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu yakalandı
YEREL HABERLER DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu yakalandı
DEAŞ’ın sözde Diyarbakır emiri yakalandı
YEREL HABERLER DEAŞ’ın sözde Diyarbakır emiri yakalandı
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Komando olacaktı, teröristler tarafından dağa kaçırıldı HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin hikayeleri yürek burkuyor Evladı dağa kaçırılan Ayten Elhaman: "3 yıldır oğlumun yolunu gözlüyorum, komando olacaktı, kandırılıp dağa kaçırıldı"
YEREL HABERLER Komando olacaktı, teröristler tarafından dağa ...
Rimena Giyim, uygun giyimin bir numaralı adresi oldu
YEREL HABERLER Rimena Giyim, uygun giyimin bir numaralı adresi oldu
Tokyo Olimpiyatları'na katılacak milli atıcının sponsor sevinci
YEREL HABERLER Tokyo Olimpiyatları'na katılacak milli atıcının ...
Diyarbakır’da doktorun, kiracısına silah çekip tehdit ettiği iddiası
YEREL HABERLER Diyarbakır’da doktorun, kiracısına silah çekip tehdit ...
Çınar'da PTT şubesi korona virüs nedeni ile kapatıldı
YEREL HABERLER Çınar'da PTT şubesi korona virüs nedeni ile kapatıldı
Başkan Beyoğlu: "Tehditler bizi yıldıramaz"
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu: "Tehditler bizi yıldıramaz"
Eğil'de badem hasadı başladı
YEREL HABERLER Eğil'de badem hasadı başladı
Diyarbakır'da Zabıta Haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Zabıta Haftası etkinlikleri
Diyarbakır'da bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da bir köy karantinaya alındı
HDP önünde evladını bekleyen ailelerin hikayeleri yürek burkuyor Çocuğu dağa kaçırılan Abdullah Demir: “Kadın hakları diyorlar, 10 yaşında kaçırdığınız kız kadın değil mi”
YEREL HABERLER HDP önünde evladını bekleyen ailelerin hikayeleri ...
Amed Sportif Faaliyetler iç transferi tamamladı
YEREL HABERLER Amed Sportif Faaliyetler iç transferi tamamladı
Engelli basketbolcular yöneticilerle buluştu
YEREL HABERLER Engelli basketbolcular yöneticilerle buluştu
Amed Sportif Faaliyetler’den 3 imza
YEREL HABERLER Amed Sportif Faaliyetler’den 3 imza
Başkan Beyoğlu servis aracının yakıldığı bölgede vatandaşları ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu servis aracının yakıldığı bölgede ...
Diyarbakır'da, pazarda sosyal mesafe unutuldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, pazarda sosyal mesafe unutuldu
Diyarbakır'da, kamu kurumlarına girişte HES uygulaması başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, kamu kurumlarına girişte HES ...
HDP önündeki eylemde 371'inci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 371'inci gün

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X