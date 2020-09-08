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Sınırda görev yapan asker ve sağlıkçıların pekmezi Bismil'den Vali Karaloğlu Bismil'de asker ve sağlıkçılar için üretilen üzüm bağ bozumu ve pekmez yapımını inceledi

İHA

Sınırda görev yapan asker ve sağlıkçıların pekmezi Bismil'den Vali Karaloğlu Bismil'de asker ve sağlıkçılar için üretilen üzüm bağ bozumu ve pekmez yapımını inceledi

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Bismil belediyesi tarafından sınırda görev yapan asker ve sağlık çalışanları için üretimi gerçekleşen üzüm bağ bozum ve pekmez üretim alanlarını ziyaret etti.
Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Bismil belediyesi tarafından 18 dönüm üzerine kurulu, 8 ton üzüm ve 2 ton pekmez üretilen ve sınırda görev yapan askerler ile sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak bu pekmezlerin dağıtımının yapılacağı bağa yaptığı ziyarette üreticilerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Daha sonra Bismil Kaymakamı Hamza Türkmen ile görüşen Vali Karaloğlu, Bismil’in sorunlarının ele alındığı toplantıya geçti. Vali Karaloğlu Başkanlığında yapılan toplantıda, Kaymakam Hamza Türkmen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdür Vekili Musatafa Acıkara, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Güngör, il ve ilçe kurum müdürleri ile büyükşehir belediyesi daire başkanlıklarından görevliler ve DİSKİ ile DEDAŞ yetkilileri yer aldı.

Bismil her yönüyle masaya yatırıldı
Alt ve üst yapıdan tarıma, sosyoekonomik durumdan kamusal hizmetlere kadar Bismil’in masaya yatırıldığı toplantıda, yetkililerden, yapılan ve devam eden çalışmalar ile planlanan projeler ve yatırımlar hakkında bilgi alan Vali Karaloğlu, yaşanan sıkıntıların ve çözüm önerileri konusunda yetkililerle istişarelerde bulundu. Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karaloğlu, Bismil’in tarım ve hayvancılıkta potansiyeli çok yüksek ilçelerden bir tanesi olduğunu özellikle Silvan Barajı Sulama Projesi tamamlandıktan sonra Türkiye'de tarımsal üs haline geleceğini söyledi. İlçenin çeşitli sorunları olsa da çok ciddi bir tarımsal üretim hacminin olduğunu ve özellikle pamukta, mısırda ve diğer tarımsal faaliyetlerle hayvancılıkta gelişim gösterdiğini ifade eden Karaloğlu, sorunların da bir kısmının yerel kaynaklarla bir kısmının kamu kurum ve kuruluşları üzerinden bir kısmının da büyükşehir belediyesi yoluyla çözülmeye çalışılacağını belirtti. İlçeye yapılan yatırımlara da değinen Vali Karaloğlu, DİSKİ’nin hem kanalizasyon problemini çözecek hem de atık su ve arıtma tesisi sorununu çözecek büyük bir yatırım için ihale aşamasında olduğunu dile getirerek kısa zamanda Bismil'in atık su ve altyapı sorununu çözecek önemli bir yatırımın da bu yolla başlamış olacağını ve bununla beraber ilçe içerisinde içme suyu şebekelerinde bazı alanlarda kullanılan asbest boruların yeni nesil borularla yenileneceğini ifade etti.

Organize Sanayi Bölgesi ve halk kütüphanesi için çalışmalar yapılacak
Bismil ilçesinde gıda, tarım ve sanayinin gelişimiyle birlikte ilçede bir OSB gereksinimin doğduğunu belirten Vali Karaloğlu, OSB kurulumunun yapılabileceği bir araziye yönelik çalışmalara başlanacağını bununla birlikte gençlerin faydalanacağı bir halk kütüphanesi kurulmasına yönelik de çalışmalar yapılması yönünde talimat verdiğini açıkladı. Bunların yanında ilçede mezbahane bulunmadığına değinen Vali Karaloğlu, bunun için de özel sektör üzerinden çalışma yapılacağını söyleyerek o yoldan sorun çözülmediği takdirde hem mezbahanenin hem de ilçenin diğer bir ihtiyacı olan kapalı semt pazarlarının Belediye kaynaklarıyla çözüme kavuşturulmaya çalışılacağını açıkladı.

Kayıpkaçak oranının düşmesi gerekiyor
Konuşmasının devamında, elektrik ve suyla ilgili yapılacak yatırımları konu edinen Karaloğlu, hem elektriğin hem de suyun üretim aşamasında belli oranlarda kayıpla karşılaşıldığını ancak Bismil’de bunun yanın da ciddi oranlarda kaçak kullanım olduğunun altını çizerek DİSKİ ve DEDAŞ’ın verdiği bu hizmetlere karşılık vatandaşlardan tahsil edilen ücretlerden başka gelir kaynakları olmadığını ve daha kaliteli hizmet sunulabilmesi için yüzde 72’leri bulan bu oranların mutlaka düşürülmesi gerektiğini vurguladı. Konuşmasının sonunda Karaloğlu, Bismil’i daha çağdaş bir şehir haline getirmek istediklerini belirterek gerekli talimatları verdiğini ve buna dönük istişarelere de her zaman açık olduğunu ifade etti.

Toplantı sonrası esnaf ve fabrika ziyareti
Yetkililerle yaptığı değerlendirme toplantısı sonrası önce ilçe esnafını ziyaret eden Vali Karaloğlu esnafların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Ardından 3 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu, 800 adet süt hayvanı olan ve günde 20 ton süt üretimi yapan bir süt işletmesini ziyaret eden Vali Karaloğlu, üretim hakkında yetkililerden bilgi aldı ve çalışanlarla bol bol sohbet etti.

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