Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada 

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da mobilya yüklü kamyonetin kasasında, 2 kişinin güvenlik önlemi almadan, mobilyaları tutarak yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.
Merkez Kayapınar ilçesindeki Diclekent Bulvarı üzerinde, dün öğle saatlerinde hareket halindeki 21 ABC 262 plakalı mobilya yüklü kamyonetin kasasında bulunan 2 kişinin tehlikeli yolculuğunu sürücüler cep telefonu kamarasıyla kaydetti. Bir süre bulvarda ilerleyen kamyonet, ardından gözden kayboldu.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2020-09-08 14:42:29
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