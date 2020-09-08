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DEAŞ'ın sözde 'Diyarbakır sorumlusu' yakalandı (2)

DHA

DEAŞ'ın sözde 'Diyarbakır sorumlusu' yakalandı (2)


YAKALANMAMAK İÇİN İMAJ DEĞİŞTİRMİŞ
Diyarbakır'da polisin takibiyle yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın Diyarbakır sorumlusu olduğu değerlendirilen Nihat Turan'ın, tanınmamak için imaj değiştirdiği ortaya çıktı. Turan'ın daha önce uzun saç ve sakal bıraktığı, gözlük taktığı ancak yakalandığında saç ve sakalını kısalttığı, gözlük takmadığı ve bu sayede gizlendiği belirlendi. Turan, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanıp cezaevine konuldu.  DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN
2020-09-08 16:26:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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